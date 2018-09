Fondi Ue Horizon 2020 | Scuola Superiore Sant' Anna top in Italia

Ricerca - un terzo dei Fondi europei Horizon 2020 alle università italiane : Teleborsa, - Ricchi fondi per le università italiane dall'Unione Europea . Quasi un terzo delle risorse del programma Horizon 2020 per finanziare Ricerca ed innovazione sono andate agli atenei ...

Ricerca - un terzo dei Fondi europei Horizon 2020 alle università italiane : Ricchi fondi per le università italiane dall'Unione Europea . Quasi un terzo delle risorse del programma Horizon 2020 per finanziare Ricerca ed innovazione sono andate agli atenei italiani, in ...