Fondi Lega | Tribunale del Riesame dice sì al sequestro

Fondi Lega - Paragone (M5s) : “Devono restituire i soldi anche se ora è un partito diverso” : “Stare al governo con la Lega è un problema? Se restituiscono i soldi non lo sarà”. A dirlo è il senato del Movimento 5 stelle, Gianluigi Paragone, dopo che il Tribunale del riesame ha accolto il ricorso della Procura di Genova sui Fondi della Lega, con il sequestro, dunque, dei 49 milioni di euro. “Strano, però, che ora si svuotino le casse del partito e gli si impedisca di fare politica, e poi magari arriva la sentenza ...

Sequestro Fondi Lega - Conte : 'difficile per qualsiasi partito svolgere attività politica senza risorse' : "Per un partito politico, qualunque partito politico, non solo la Lega, diventa difficile svolge attività politica senza risorse finanziarie". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando con i giornalisti a Lacco Ameno, al termine del suo incontro con i sindaci dell'isola di Ischia, stando a ...

Fondi Lega - Conte : “Ora difficile fare politica per il partito. Ripercussioni per il governo? Direi di no” : “Ora per la Lega diventa più difficile fare politica. Ripercussioni per il governo? Direi di no”. Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo la decisione del Tribunale del riesame di Genova che ha confermato il sequestro dei 49 milioni della Lega. L'articolo Fondi Lega, Conte: “Ora difficile fare politica per il partito. Ripercussioni per il governo? Direi di no” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sequestro Fondi Lega - Conte : “No ripercussioni sul governo - ma sarà difficile fare politica senza soldi” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, assicura che il Sequestro dei fondi della Lega deciso dal tribunale del riesame di Genova non avrà ripercussioni sul governo. Ma aggiunge: "Per un partito politico sarà difficile svolgere attività senza le risorse, bisogna prendere atto che è una difficoltà seria".Continua a leggere

