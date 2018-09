Fondi Lega | sentenza Riesame | “si a sequestro 49 milioni” Ultime notizie | rischio

Fondi Lega - il Riesame di Genova accoglie il ricorso della procura : confermato il sequestro di 49 milioni di euro : Il tribunale del Riesame ha accolto il ricorso della procura sul sequestro dei Fondi della Lega in relazione alla truffa ai danni dello stato, stimata in 49 milioni, per rimborsi elettorali non dovuti dal 2008 al 2010 per cui sono stati condannati in primo grado Umberto Bossi, l’ex tesoriere Francesco Belsito e tre ex revisori dei conti. Al momento i Fondi sequestrati ammontano a circa 3 milioni e ora nelle casse del partito ci sono poco più di ...

"Ok al sequestro dei Fondi della Lega". Il tribunale del riesame dà ragione alla procura di Genova : Il tribunale del riesame ha accolto il ricorso della procura sul sequestro dei fondi della Lega in relazione alla truffa ai danni dello stato, stimata in 49 milioni, per rimborsi elettorali non dovuti dal 2008 al 2010 per cui sono stati condannati in primo grado Umberto Bossi, l'ex tesoriere Francesco Belsito e tre ex revisori dei conti.Al momento i fondi sequestrati ammontano a circa 3 milioni e ora nelle casse del partito ci sono poco ...

Genova - il giorno dell'intreccio : inchieste su ponte e Fondi Lega : Snodo cruciale di due inchieste caldissime. E' qui che si decide, forse già domani, sulla presunta truffa sui fondi della Lega, mentre potrebbero essere imminenti le prime decisioni della procura ...

Fondi Lega - gli avvocati del Carroccio citano la Corte Europea. Ma Salvini voleva chiuderla : Nella memoria depositata per bloccare i sequestri la cifra incassata in questi 10 mesi dal partito: 5 milioni e 600mila euro. Versati da cittadini e parlamentari. Fra i quali anche Bossi

