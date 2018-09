Fondi Lega | Salvini | Se qualcuno pensa di fermarmi ha capito male | io non mollo

Lega condannata - la lezione di Filippo Facci sul sequestro dei Fondi : perché i pm non possono farlo : La verità sulla condanna del tribunale di Genova contro la Lega e la presunta sottrazione di denaro pubblico la spiegava Filippo Facci su Libero in edicola giovedì 6 settembre, qualche ora prima della ...

Fondi Lega - Mussolini vs Romano : “Colpo della magistratura per distruggere un partito”. E imita Maria Elena Boschi : Bagarre a L’aria che tira estate (La7) tra l’europarlamentare Alessandra Mussolini, ex Forza Italia, e il deputato Pd, Andrea Romano. Mussolini esprime il suo totale dissenso rispetto alla decisione del Tribunale del Riesame di Genova sulla vicenda dei Fondi della Lega e attacca duramente la magistratura: “Questo è tentare di distruggere in tutti i modi un partito che ha consenso democratico, come è già successo con Berlusconi ...

'Temete l'ira dei giusti' - dice Salvini dopo l'ordinanza sui Fondi della Lega. E ora? : 'Non sarà una sentenza ingiusta a fermare l'azione politica di un partito', scandisce Giorgia Meloni. Il premier Conte assicura: 'Nessuna ripercussione sul governo'. Detto questo, pur non entrando ...

"Temete l'ira dei giusti" - dice Salvini dopo l'ordinanza sui Fondi della Lega. E ora? : "Temete l'ira dei giusti". Matteo Salvini è lapidario e non lascia spazio a ripensamenti: "Io non mollo", garantisce sui social, a cui affida le sue prime parole dopo la conferma del sequestro dei beni della Lega. "Lavoro per la sicurezza degli Italiani e mi indagano per sequestro di persona (30 anni di carcere), lavoro per cambiare l'Italia e l'Europa e mi bloccano tutti i conti correnti, per ...

"Temete l'ira dei giusti" - Salvini cita la Bibbia per commentare la decisione sui Fondi della Lega : Ha usato una frase tratta dalla Bibbia Matteo Salvini per commentare la bufera giudiziaria che ha travolto i conti della Lega: "Temete l'ira dei giusti", ha tuonato su Facebook. Nel giorno in cui il Tribunale del riesame di Genova ha accolto il ricorso della Procura e confermato il sequestro di 49 milioni di euro nelle casse del partito, il segretario del Carroccio si sfoga così sulla sua pagina social prendendo spunto da una storica ...

Fondi Lega - Di Maio : “Le sentenze si rispettano - ma i fatti risalgono alla gestione Bossi. Nessuna ricaduta su governo” : “La sentenza fornisce ai magistrati tutti gli strumenti per reperire i Fondi. Come ho sempre detto, i fatti di cui viene accusata la Lega risalgono ai tempi di Bossi“. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, all’uscita dal Mise dopo la conferma del sequestro dei 49 milioni della Lega decisa dal Tribunale del riesame di Genova. “Le sentenze si rispettano, ma andiamo avanti. Nessuna ricaduta sul ...

Fondi Lega - Procuratore Cozzi : Salvini?No polemiche - qui si lavora : Genova, 6 set., askanews, - 'Non ho nulla da rispondere. Non entro nelle polemiche. So solo che dalle 11 e 40 del 14 agosto stiamo lavorando senza sosta alle indagini sul crollo del ponte'. Lo ha ...

Fondi Lega - riesame accoglie ricorso della Procura sì a sequestro di 49 milioni. Salvini 'Temete l ira dei giusti' : Cronaca Fondi Lega, gli avvocati del Carroccio citano la Corte Europea. Ma Salvini voleva chiuderla di MARCO PREVE

Fondi Lega e caso Diciotti - Salvini 'sorridente e incacchiato'. Ma il ruolo della vittima può fargli gioco : Lui, Matteo Salvini , si definisce 'sorridente e incacchiato'. Ma a vederlo al Viminale, in conferenza stampa, nella quale accenna soltanto al caso della sentenza sui soldi della Lega , e non vuole ...

