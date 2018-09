: 'Ok al sequestro dei fondi della Lega'. Il tribunale del riesame dà ragione alla procura di Genova - HuffPostItalia : 'Ok al sequestro dei fondi della Lega'. Il tribunale del riesame dà ragione alla procura di Genova - TgLa7 : #Fondi #Lega: Procura, con ok Riesame subito sequestro - RaiNews : Tribunale del Riesame di Genova: sì a sequestro dei fondi della Lega dopo la condanna di Umberto Bossi e Francesco… -

Il tribunale delha accolto ildellasul sequestro deidellain relazione alla truffa ai danni dello Stato, stimata in 49 milioni, per rimborsi elettorali non dovuti dal 2008 al 2010. Per la vicenda sono stati condannati in primo grado Umberto Bossi, l'ex tesoriere Belsito e tre ex revisori dei conti. Al momento isequestrati ammontano a circa 3 milioni. Ora nelle casse del partito ci sono poco più cinque milioni.(Di giovedì 6 settembre 2018)