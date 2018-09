Fondi Lega | Riesame conferma sequestro Salvini | italiani con noi

Il Riesame conferma il sequestro dei Fondi della Lega. Salvini : ci levino tutto - gli italiani sono con noi : Roma, 6 set., askanews, - Il Tribunale del Riesame di Genova ha accolto il ricorso della Procura del capoluogo ligure sul sequestro dei fondi della Lega, dopo la condanna di Umberto Bossi e Francesco ...

Fondi Lega : il Riesame conferma il sequestro dei 49 milioni. Salvini : «Sono tranquillo». Conte : «Difficoltà per la Lega» : Accolto il ricorso della Procura. L’accusa è truffa ai danni dello stato, stimata in 49 milioni, per rimborsi elettorali non dovuti dal 2008 al 2010

Salvini sui Fondi Lega : "Vicenda del passato - gli italiani stanno con noi" : "Spero che la procura di Genova impegni il suo tempo sul disastro del ponte Morandi": in una conferenza stampa al Viminale, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde così a una domanda sul sequestro dei Fondi della Lega disposti dal Tribunale del riesame di Genova. "Sono assolutamente tranquillo - continua il vicepremier - passo il mio tempo lavorando per allontanare migliaia di irregolari ...

