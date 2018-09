: #Fmi: rassicurazioni da Conte e Tria - CyberNewsH24 : #Fmi: rassicurazioni da Conte e Tria - NotizieIN : Fmi: rassicurazioni da Conte e Tria - Baronerossoita : RT @Ilconservator: Calippone nel culo servito. Fmi:da Conte e Tria rassicurazioni - Economia - -

"Lo staff del Fmi è stato in Italia in in luglio" e una seconda visita è prevista più avanti nel corso dell'anno. I "mercati finanziari si sono preoccupati" per una inversione delle riforme "ma ci sono state parole rassicuranti dal premier Giuseppee dal ministro dell'Economia". Lo afferma il portavoce del Fmi, Gerry Rice, rispondendo a chi gli chiedeva se il Fmi fosse preoccupato per la situazione italiana dopo la decisione di Fitch di rivedere l'Outlook da stabile a negativo.(Di giovedì 6 settembre 2018)