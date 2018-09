Firmato contratto di collaborazione tra U S San Salvo e quello del Pescara Calcio

Ufficiale - Marchisio allo Zenit San Pietroburgo : ha Firmato un contratto biennale : SAN Pietroburgo, RUSSIA, - Claudio Marchisio ricomincia dalla Russia. E' Ufficiale: il centrocampista, chiusa la lunga esperienza con la maglia della Juventus , approda allo Zenit San Pietroburgo , ...

Ciclismo : Enrico Battaglin correrà con la Katusha-Alpecin. Il vicentino ha Firmato un contratto biennale : Una nuova avventura per il corridore italiano Enrico Battaglin. Il 28enne vicentino, tornato al successo dopo diverse stagioni nella tappa del Giro d’Italia 2018 di Santa Ninfa, ha firmato un accordo biennale con il Team Katusha-Alpecin. Dopo aver trascorso tre anni nella LottoNL-Jumbo, Battaglin ha deciso di accettare una nuova sfida stimolante e che, a detta del ciclista nostrano, può essere una svolta nella sua carriera: “Sono ...

Ryanair - Firmato in Italia il primo contratto piloti. Cgil : "No - è regolamento aziendale" : Accordo raggiunto dopo 8 mesi di trattative. Anpac: "Avvenimento storico". Filt Cgil e Uiltrasporti minacciano uno sciopero. "Siamo ben lontani da un contratto collettivo"

Ryanair - Firmato in Italia il primo contratto collettivo dei piloti : “Evento storico” : Ryanair ha siglato, dopo mesi di trattative con l'Anpac, il primo contratto collettivo di Lavoro, approvato dalla maggioranza dei piloti Italiani associati. "Avvenimento storico, è la prima volta in tutta Europa". Tfr, Fondaereo, Sanivolo, contributi previdenziali e tutele sociali per maternità e paternità tra gli impegni perseguiti.Continua a leggere

Ryanair - Firmato in Italia primo contratto collettivo per i piloti. Anpac : “Accordo storico - nessun precedente in Europa” : Per la prima volta Ryanair firma un contratto collettivo di lavoro. Dopo 8 mesi di trattative con il sindacato Anpac, il vettore irlandese ha riconosciuto ai piloti con base in Italia, annuncia l’associazione in una nota, “quanto previsto dall’ordinamento nazionale Italiano in termini di Tfr, la contribuzione alla Cassa di assistenza sanitaria integrativa, il pagamento dei contributi previdenziali e il riconoscimento pieno ...

Rivelò il figlio segreto di Donald Trump - rescisso contratto Firmato dall'ex portiere della Trump Tower per tacere : Un ex portiere della Trump World Tower, a conoscenza di una relazione tra il presidente Usa con una donna delle pulizie, dalla quale sarebbe nato un figlio, l'ennesimo scandalo rivelato dai media Usa mesi fa, è ora libero di parlare del contratto che firmò con America Media Inc per tacere sulla storia. Lo riferisce la Cnn.Il contratto fu firmato nel 2015: America media - la società proprietaria del National Enquirer, il cui ...

Calciomercato Parma - Gervinho ha Firmato : contratto fino al 2021 : Il Parma si regala Gervinho, operazione a titolo definitivo. L'ivoriano, ritornato in Italia a due stagioni e mezzo dall'addio alla Roma, è pronto a fare il suo secondo esordio in Serie A. La firma ...

Roma - bagno di folla a Ciampino per Nzonzi : ha Firmato un contratto di 4 anni : Steven Nzonzi è un nuovo giocatore della Roma. Il centrocampista francese del Siviglia, classe 1988, è arrivato nella Capitale nel primo pomeriggio. Con un volo privato, è atterrato all'aeroporto di ...