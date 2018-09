Fiorentina | l’attaccante Mirallas regala spettacolo in allenamento VIDEO

calcioweb.eu

: Infortunio Simeone problema per l’attaccante della Fiorentina - #Infortunio #Simeone #problema - zazoomnews : Infortunio Simeone problema per l’attaccante della Fiorentina - #Infortunio #Simeone #problema - zazoomblog : Infortunio Simeone problema per l’attaccante della Fiorentina - #Infortunio #Simeone #problema - CalcioWeb : Infortunio #Simeone, problema per l'attaccante della #Fiorentina -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Laha iniziato veramente alla grande la stagione, due vittorie in due partite e la squadra di Pioli si candida ad essere grande protagonista fino al termine del campionato. Ancora deve trovare la migliore forma possibile l’attaccante Kevin, arrivato in prestito dall’Everton non ha avuto ancora modo di mettersi in mostra. Il calciatore belga sta lavorando duro per farsi trovare pronto alla ripresa in campionato, laimpegnata sul campo del Napoli. Nel frattempoin, grande tecnico con l’obiettivo di farsi trovare subito pronto. LEGGI ANCHE –>, l’attaccanteinLEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, l’attaccantein...