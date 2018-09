Filippo Contri e Lucia Orlando | è finita | il doloroso post di lui

Filippo Contri e Lucia Orlando si sono lasciati/ L'annuncio sui social : "Hai lasciato una traccia indelebile" : Dalle parole smielate rilasciate a Novella 2000 qualche giorno fa alla rottura annunciata via social , il passo è stato breve per Filippo Contri . Come risponderà Lucia Orlando ?(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 14:43:00 GMT)

Filippo Contri : "Lucia Orlando? Rapporto basato sulla fiducia. Non c'è nulla con Patrizia Bonetti" : Filippo Contri, a diverse settimane dalla pubblicazione di alcune foto assieme all'ex compagna d'avventura, Patrizia Bonetti, ha rilasciato un'intervista, al settimanale 'Nuovo' per chiarire, una volta per tutte, come sono andati i fatti per non mettere in pericolo il Rapporto con la fidanzata Lucia Orlando. L'ex gieffino è convinto che la ragazza abbia chiamato i paparazzi per realizzare lo scoop: Mi è stato detto che c'è stata una ...