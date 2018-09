Fiat Chrysler | in America Latina cambio al vertice per il settore della comunicazione

Andamento sostenuto per il settore automotive dell'Italia - +1 - 64% - - seduta effervescente per Fiat Chrysler : Exploit del comparto italiano auto e ricambi , preannunciato da un Andamento tutto in salita dell' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a quota 200.691,09, ...

Si è mosso in territorio positivo il settore automotive dell'Italia - +2 - 05% - - si concentrano gli acquisti su Fiat Chrysler : Mette il turbo il comparto italiano auto e ricambi che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell'EURO STOXX Automobiles & Parts, che mostra un timido +0,61%, e chiude a quota 505,62.

Piazza Affari : Fiat Chrysler - quotazioni alle stelle : Effervescente il Lingotto , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,89%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fiat Chrysler evidenzia un andamento più marcato ...

Brillante il settore automotive dell'Italia - +1 - 65% - - si concentrano gli acquisti su Fiat Chrysler : Molto positiva la giornata per il comparto italiano auto e ricambi , che sorpassa l' EURO STOXX Automobiles & Parts in lieve salita, con un guadagno di 1,78 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 502,

Fiat Chrysler : la sua strategia sulla guida autonoma alla fine potrebbe risultare vincente : Con un compratore garantito del suo veicolo ibrido plug-in, la casa automobilistica italo americana avrà una possibilità migliore di soddisfare gli standard di economia del carburante negli Stati ...

Fiat Chrysler Automobiles perde oltre 6 miliardi di euro nel dopo Marchionne : Il calo, però, non è tutta colpa di FCA in quanto il settore dell'automotive sta attraversando un periodo di stagnazione tra minacce di dazi e il rallentamento dell'economia cinese. Inoltre, gli ...

Fiat Chrysler : in Brasile il gruppo italo americano sviluppa l'auto del futuro : ' Quella della connettività delle auto del futuro comunque non è l'unica sfida a cui nel mondo dei motori e in FCA si lavora. Realtà virtuale, vendita di auto sul web, trasporto condiviso, auto a ...

Fiat Chrysler : lo stabilimento di Saltillo in Messico riceve l'Energy Star Challenge for Industry : È un onore lavorare con un team così dedito a compiere azioni che ci consentono di essere riconosciuti in varie aree del mondo '. Nell'ottobre 2013 è stato annunciato un investimento per 1,085 ...

Sergio Marchionne e la malattia - la bomba della Consob su Fiat Chrysler : 'Stiamo indagando' : Eccola, la bomba su Fiat Chrysler : la Consob indaga sulla malattia che avrebbe portato alla morte di Sergio Marchionne . Fonti riservate vicine all'Autorità che vigila sui mercati finanziari ...

