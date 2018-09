' Fiabe e burattini in giardino' al Teatro di figura Perugia

umbrianotizieweb

(Di giovedì 6 settembre 2018) UMWEB,. Riprendono gli appuntamenti con ialdi, tutte le domeniche di settembre verranno proposti spettacoli e laboratori per bambini neldel. domenica 9 settembre alle ore 17.00 nello spazio verde antistante ildidi, in via del Castellano, 2/a , trav. di ...