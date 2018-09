Festival di Franciacorta | le migliori 19 cantine da visitare il 15 e 16 settembre

vanityfair

(Di giovedì 6 settembre 2018) IlDOCG è uno dei vini più amati dagli italiani: nella categoria spumanti «metodo classico» gli contende la scena solo il Trentodoc. Molti winelovers lo preferiscono allo champagne e, in effetti, ci sono etichette di grande pregio, come lo straordinario Annamaria Clementi di Ca’ del Bosco, Animante L. A. di Barone Pizzini o Palazzo Lana Saten di Guido Berlucchi, per esempio, che non temono certo il confronto con i rivali d’Oltralpe. Va tenuto conto, però, che la storia delnon è lunga quanto quella dello champagne: solo l’anno scorso è stato festeggiato l’anniversario dei 50 anni del riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata. Per gli appassionati di queste bollicine, nel week end del 15 e 16torna l’appuntamento più atteso: la nona edizione del, organizzato dal Consorzio per la tutela del ...