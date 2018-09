Ferrari | Tim | | congiura francese ai nostri danni

F1 - la Ferrari non si arrende dopo il ko di Monza : quante novità tecniche in arrivo per gli ultimi Gp : La scuderia di Maranello ha in serbo ancora alcune novità tecniche per tentare l’assalto ad entrambi i titoli mondiali Non è finita finché non è finita. E’ questo il motto in casa Ferrari, nonostante i 30 punti accumulati da Vettel dopo il ko di Monza. Lewis Hamilton non sbaglia un colpo, tutto il contrario del tedesco che, una volta sotto pressione, dimostra di andare sempre in tilt. LaPresse/Photo4 Problemi venuti a galla nel ...

F1 - ARRIVABENE E GLI ORDINI DI SCUDERIA MERCEDES/ Ultime notizie : la Ferrari sostituirà Raikkonen con Leclerc : F1, ARRIVABENE e gli ORDINI di SCUDERIA MERCEDES. Ultime notizie: il Team Principal della Ferrari sottolinea come la sua assuma piloti e non dei maggiordomi. Scoppia la polemica.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 13:29:00 GMT)

Ferrari - disastro al via a Monza : scontro Vettel-Hamilton - il tedesco ai box riparte ultimo : disastro rosso al via del Gran Premio d'Italia a Monza : mentre Kimi Raikkonen scattava liscio dalla pole, al suo fianco Sebastian Vettel urtava Lewis Hamilton e nel contatto era il tedesco del ...

F1 – Penalità e scarse aspettative - Ricciardo poco ottimista per Monza : “lontani da Ferrari e Mercedes - io dal fondo proverò…” : Ricciardo partirà dal fondo della griglia a Monza, causa cambio della power unit: il pilota Red Bull proverà a dare il massimo, nonostante sia conscio del gap con Ferrari e Mercedes Weekend difficile per Daniel Ricciardo in quel di Monza. Il pilota australiano non sembra avere grandi aspettative per il GP d’Italia, vista la penalizzazione che lo farà partire dal fondo della griglia a causa della nuova power unit montata dopo Spa ...

F1 - GP Italia 2018 : le previsioni meteo del fine settimana a Monza. Incubo pioggia per la Ferrari… : Siamo alla vigilia del weekend più atteso dai tifosi della Ferrari e degli appassionati di motori in Italia. Domenica 2 settembre si disputerà il GP di Monza, quattordicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, ed ancora una volta a tenere banco sarà la sfida tra la Rossa e la Mercedes. Reduce dal trionfo a Spa (Belgio), Sebastian Vettel ha accorciato le distanze nella graduatoria iridata riservata ai piloti nei confronti di Lewis Hamilton. ...

F1 - GP Italia 2018 : i precedenti della Ferrari a Monza. 18 vittorie totali - ma solo una negli ultimi 11 anni : Si parte nel 1996 , primo anno del sette volte campione del mondo a Maranello. Scattato dalla seconda fila, approfitta dei ritiri di Damon Hille Jacques Villeneuve per dominare la gara, con 18.2 su ...

F1 - GP Italia 2018 : i precedenti della Ferrari a Monza. 18 vittorie totali - ma solo una negli ultimi 11 anni : Dopo la bella vittoria di Sebastian Vettel nel Gran Premio del Belgio, il Mondiale 2018 di Formula Uno si trasferisce a Monza, per il Gran Premio d’Italia. Siamo giunti alla 89esima edizione complessiva e la 69esima per quanto riguarda la classe regina, su uno dei tracciati che hanno fatto la storia del motorsport. La Ferrari vuole fare il bis dopo quanto visto a Spa-Francorchamps e ci prova proprio sulla pista di casa, sospinta da un tifo ...

F1 - GP Belgio 2018 : Ferrari - la settimana che porta a Monza inizia nel miglior modo possibile. Ma occhio alla voglia di Hamilton : Non è una settimana come le altre per gli appassionati italiani di F1. È la settimana che porta a Monza, alla gara di casa, quella dove sulle tribune domina il rosso Ferrari. Stavolta potrebbe dominare anche in pista, come non capita dal 2010, quando a portare la Rossa sul gradino più alto del podio fu Fernando Alonso. Monza sarà un’altra gara, ma è inevitabile guardare indietro, a Spa-Francorchamps, perché il trionfo di Sebastian Vettel ...

Formula 1 - la Ferrari domina l'ultima sessione di prove : Vettel in testa e Raikkonen secondo. Hamilton terzo : terzo tempo per il campione del mondo e leader de Mondiale Lewis Hamilton , Mercedes, che accusa da Vettel un ritardo di 163 millesimi. Quarto crono per l'altra Mercedes, quella di Valtteri Bottas - ...

