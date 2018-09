Ferrari | Leclerc con la Rossa dal Mondiale 2019 | l' attesa dell' annuncio

F1 - giovedì di fuoco in Ferrari : si decide il futuro. Charles Leclerc verso la Rossa - addio di Raikkonen? Vettel : “Devo lottare anche col mio compagno…” : giovedì 6 settembre decisivo in casa Ferrari perché domani, secondo quanto riporta Sky Sport, si terrà un incontro a Maranello per definire quali saranno i piloti per il Mondiale 2019 di Formula Uno. Ovviamente Sebastian Vettel è già stato confermato come prima guida del Cavallino Rampante, dunque i vertici devono decidere se confermare Kimi Raikkonen al volante della Rossa oppure se puntare tutto su Charles Leclerc che ben si è comportato con ...

F1 - Ferrari - Raikkonen sempre più lontano dalla Rossa : Leclerc pronto a firmare per il 2019 : Nel corso della pubblicazione di oggi, inoltre, Il Corriere dello Sport ha aggiunto qualche piccolo particolare a questa interessante storia, affermando che sarebbe stato lo stesso John Elkann, nuovo ...

F1 - con Leclerc in Ferrari - dove finirà Raikkonen? : Kimi Raikkonen alle prese con una delle decisioni più importanti della sua carriera da pilota di Formula 1: tutti i dettagli Il mercato in Formula 1 si accende. Le ultime ore sono state concitate, con Norris finito alla McLaren e Leclerc davvero molto vicino alla firma con la Ferrari al fianco di Vettel. In questo scenario, si apre un quesito molto complesso: dove finirà Kimi Raikkonen? Una domanda complessa alla quale rispondere, con il ...

Ferrari-Raikkonen - rapporto a rischio : nel 2019 si punterà su Leclerc : La strategia Ferrari ha fatto flop a Monza con Kimi Raikkonen che al via del gran premio ha chiuso la porta in faccia al collega Sebastian Vettel che si sta giocando il titolo mondiale con Lewis ...

F1 - ARRIVABENE E GLI ORDINI DI SCUDERIA MERCEDES/ Ultime notizie : la Ferrari sostituirà Raikkonen con Leclerc : F1, ARRIVABENE e gli ORDINI di SCUDERIA MERCEDES. Ultime notizie: il Team Principal della Ferrari sottolinea come la sua assuma piloti e non dei maggiordomi. Scoppia la polemica.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 13:29:00 GMT)

F1 – Ferrari - l’addio di Raikkonen sempre più vicino : dopo Monza - tanti gli indizi che portano a… Leclerc : Kimi Raikkonen sempre più vicino all’addio alla Ferrari: dopo Monza ci sono sempre più indizi che portano alla promozione di Leclerc al suo posto Il day after del GP di Monza è fatto di musi lunghi, poca voglia di parlare e le ceneri di un ‘inferno rosso’ che avrebbe dovuto divampare in tutta la sua forza, ma del quale sono rimaste solo le ceneri umide, spente dalla strategia Mercedes e da un po’ di sfortuna. Vettel ne esce con le ossa ...

F1 - Charles Leclerc verso la Ferrari? L’accordo con Marchionne e la preferenza su Raikkonen : tutti gli scenari : La Ferrari deve ancora annunciare quale sarà il secondo pilota per la prossima stagione, siamo arrivati al GP d’Italia e ci si aspettava una comunicazione sul nome del pilota che affiancherà Sebastian Vettel nel Mondiale F1 2019 ma ancora tutto tace. Kimi Raikkonen ha conquistato cinque podi nelle ultime sei gare e oggi scatterà dalla pole position ma, stando a quanto riporta l’autorevole testata tedesca Auto Motor und Sport, Charles ...

F1 - Leclerc non si nasconde : “non so quello che succederà - ma guidare per la Ferrari sarebbe un sogno” : Il pilota monegasco ha svelato di avere il sogno di guidare la Ferrari in futuro, senza però sbilanciarsi al momento Il suo cartellino appartiene alla Ferrari, per questo motivo Charles Leclerc continua a sognare un futuro in rosso. L’obiettivo è quello di sedersi un giorno sul sedile della monoposto del Cavallino, traguardo speciale per il quale il monegasco lavora duramente sin dal suo ingresso nella Ferrari Driver Academy. La ...

F1 Alfa Sauber - Leclerc : «Sogno la Ferrari fin da bambino» : MILANO - Tra i piloti più acclamati nella grande festa della Formula 1 a Milano c'è sicuramente Charles Leclerc. Il giovane monegasco di scuola Ferrari, quest'anno ha messo in mostra al volante dell'...

Charles Leclerc : "Io - l'Alfa - la Ferrari e la spinta dei tifosi : mi vogliono sulla Rossa" : 'Affrontare un mondo difficile come questo senza mio padre è complicato, perché serve tempo. Però mi rendo conto che questo dramma mi ha fatto crescere molto. Ora sono una persona più responsabile e ...

Leclerc : "Sogno la Ferrari sin da bambino" : Dopo i Ferraristi Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, è stato Charles Leclerc il pilota più acclamato dal pubblico del F1 Milan Festival, e nelle sue orecchie è risuonato continuo l'invito dei tifosi '...

F1 : Leclerc - sogno la Ferrari da bambino : ANSA, - MILANO, 29 AGO - Dopo i Ferraristi Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, è stato Charles Leclerc il pilota più acclamato dal pubblico del F1 Milan Festival, e nelle sue orecchie è risuonato ...

F1 - Ferrari già a Monza a fine luglio : filming day con Charles Leclerc. Una mossa strategica della Rossa? : C’è grande attesa ed entusiasmo a Monza per quel che sarà il GP d’Italia di Formula Uno, quattordicesimo round del Mondiale 2018 programmato nel prossimo weekend. Il successo di Sebastian Vettel a Spa (Belgio) ha galvanizzato i tifosi e tutto l’ambiente della scuderia di Maranello. I punti guadagnati nei confronti di Lewis Hamilton hanno portato il tedesco a -17 dal campione britannico nella graduatoria riservata ai piloti e ...