Ferrari | arriva il ribaltone | ecco la coppia di piloti per la prossima stagione

Veloci fin da piccoli : arrivano seggiolini e passeggini firmati Ferrari [FOTO e PREZZI] : L’azienda specializzata Cybex in collaborazione con Ferrari ha realizzato una vasta collezione di seggiolini, passeggini e kit ispirati alla Casa del Cavallino Rampante Gli amanti del Cavallino Rampante potranno “educare” i propri figli fin dalla culla ad essere fan del mito Ferrari regalando loro un oggetto della collezione di seggiolini, passeggini e kit da viaggio ispirati proprio alle “rosse” più Veloci che ci siano. Realizzate da ...

Ferrari - serve il ribaltone immediato : subito via Raikkonen! Intanto arriva una decisione importante : L’ultimo gran premio di Formula 1 ha dato importanti indicazioni per il proseguo del campionato, la Ferrari non sembra in grado di poter vincere il Mondiale ma più che per problemi alla monoposto per difficoltà di organizzazione all’interno del team. Confrontando la Rossa con la Mercedes la differenza di prestazione non sembra evidente, anzi in più di qualche gara la Ferrari ha dimostrato di essere superiore. Allora a cosa è ...

F1 - Montezemolo a gamba tesa dopo il Gp di Monza : che stoccata alla Ferrari e ad Arrivabene : L’ex presidente del Cavallino ha lanciato velenose frecciatine dopo il Gp di Monza, accusando la Ferrari di non saper accettare la sconfitta Continuano le polemiche dopo il Gp di Monza, vinto da Lewis Hamilton davanti a Raikkonen e Bottas. L’esito della gara italiano ha lasciato numerosi strascichi, commentati nei giorni successivi da tifosi e addetti ai lavori. Photo4 / LaPresse Sull’argomento si è soffermato anche Luca ...

Ferrari - Arrivabene pungente : "Noi assumiamo piloti - non maggiordomi" : La Ferrari deve ancora metabolizzare il duro colpo incassato in casa, davanti ad un'orda rossa, che ha dovuto assistere al trionfo della Mercedes di Lewis Hamilton, fischiato sonoramente sul podio. ...

F1 : Arrivabene - in Ferrari non maggiordomi : ANSA, - MONZA, 2 SET - "Noi guardiamo in casa nostra e assumiamo piloti, non maggiordomi". Il team principal della Ferrari, Maurizio Arrivabene, risponde così all'ex pilota Nico Rosberg, convinto che ...

Maurizio Arrivabene - GP Italia Monza 2018 : “Un’emozione incredibile la prima fila tutta Ferrari. I punti si fanno domani!” : Lo aveva invocato Maurizio Arrivabene (Team Principal della Ferrari), nel corso degli eventi di presentazione del GP d’Italia 2018 (sede del 14° round del Mondiale di Formula Uno), il dodicesimo uomo in pista. Ebbene, oggi, con la prima fila monopolizzata dal Cavallino Rampante (Kimi Raikkonen primo e Sebastian Vettel secondo), l’obiettivo è stato centrato e l’Autodromo di Monza si è trasformato in uno stadio. “Un ...

F1 Ferrari - Arrivabene : «Adesso è ora di darle» : MILANO - Ha parlato anche il team principal della Ferrari Maurizio Arrivabene ai microfoni di Sky a margine del F1 Milan Festival: ' Siamo ancora indietro in classifica e dobbiamo mettercelo in testa. ...

Ferrari - Arrivabene punge Hamilton : 'Lui mago della pioggia - noi dell'asciutto' : Dopo le sfortunate qualifiche con il meteo che ha favorito le Mercedes, il Cavallino Rampante si è riscattato in gara portando a casa una vittoria importante