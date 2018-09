Fernando Alonso testa la IndyCar della Andretti | “Giornata divertente | mi piace la

Formula 1 - Fernando Alonso a Sky Sport : 'La Tripla Corona non basta - voglio fare la storia' : Quell'immagine che i tifosi vedono è una foto da condividere con tutto il mondo". Guarda tutti i video Il pronostico: "Vince Vettel davanti a Raikkonen e Hamilton" Infine, un pronostico sulla gara di ...

Gp d'Italia - Fernando Alonso non ha dubbi - : Penso di essere sincero, forse troppo per questo mondo, però questo aspetto di me piace alla gente, sia che io vinca sia che io non vinca'.

Formula 1 - l'ultimo GP di Fernando Alonso a Monza : 'Grazie Italia' : Qui sono cresciuto in go kart, con il Team Minardi, ho debuttato in F1, con Flavio ho vinto campionati del mondo, e abbiamo lottato per il mondiale in 5 anni incredibili in Ferrari. Grazie Italia. ...

Formula 1 - parla Fernando Alonso : 'Ho rifiutato io la Red Bull' : Per essere il miglior pilota del mondo dovrei vincere otto titoli in F1, cosa che mi sembra improbabile in questo momento della mia carriera, oppure riuscire a vincere in categorie differenti. Per il ...

Fernando Alonso - GP Belgio 2018 : “Ho ambizioni più grandi di quanto può offrirmi la F1. Al momento è un addio - in futuro chissà…” : Al centro dell’attenzione della conferenza stampa del GP del Belgio ovviamente l’addio alla F1 di Fernando Alonso, che ha ribadito, pur avendolo già fatto con un comunicato, le ragioni della sua decisione: “Ho cominciato a maturarla l’anno scorso. Poi nel 2018 ci sono stati parecchi cambiamenti nel team, come il motore, e ho pensato che sarebbe stato peggio restare un altro anno“. “Mi piace guidare queste ...

F1 – Alonso sincero a Silverstone : Fernando è un fiume in piena - i motivi che lo hanno portato all’addio : Fernando Alonso senza peli sulla lingua a Silverstone: lo spagnolo della McLaren non nasconde i motivi che lo hanno spinto a dire addio alla F1 a partire dalla prossima stagione Tutto pronto a Spa-Francorschamps per il 13° appuntamento della stagione 2018 di F1. I piloti del mondo a quattro ruote tornano protagonisti dopo tre lunghe settimane di relax estivo e lo fanno in Belgio. Tre settimane di fuoco, non solo per quanto riguarda le ...

Dove correrà Fernando Alonso nel 2019? Tutti lo vogliono : tra IndyCar - WEC - Nascar e Formula E. Gli scenari futuri : Fernando Alonso sembra essere l’uomo più appetibile dell’universo motoristico in questo momento. Dopo il suo addio alla Formula Uno, tutte le altre categorie sembrano volere lo spagnolo, uno dei piloti più amati dal pubblico e che riesce sempre a fare parlare di sé. Il due volte Campione del Mondo di F1 ha vinto anche la 24 Ore di Le Mans pochi mesi fa e in questa stagione ha partecipato anche al Mondiale Endurance (WEC) ma c’è ...

6 Ore di Silverstone – Vittoria con… squalifica per Fernando Alonso! Ecco cosa è successo : Che beffa per Fernando Alonso: lo spagnolo vince la 6 ore di Silverstone ma viene squalificato Lo spagnolo Fernando Alonso, è rimasto senza Vittoria alla 6 Ore di Silverstone dopo che la sua squadra, la Toyota, è stata squalificata dalla gara. Alonso ha vinto la competizione, appartenente al World Resistance Championship (WEC), insieme allo svizzero Sebastian Buemi e al giapponese Kazuki Nakajima davanti alla vettura gemella del britannico ...

F1 - Button ‘smaschera’ Fernando Alonso : “se la McLaren tornerà competitiva - lo rivedremo nel circus” : Secondo l’ex compagno di squadra, lo spagnolo tornerà in Formula 1 se la McLaren dovesse tornare a competere per la vittoria Pochi giorni fa Fernando Alonso ha annunciato che lascerà la Formula 1, lasciando il posto in McLaren al connazionale Sainz. Una scelta precisa e ponderata, dovuta alla mancanza di competitività del team di Woking, costretto a lottare per le posizioni di centro classifica. Photo4/LaPresse Possibile ...

Fernando Alonso - la rabbiosa confessione sul suo addio alla F1 - : Penso che le altre discipline possano offrire più divertimento, gioia e felicità, ed è quello che cercherò di trovare', ha spiegato il due volte campione del mondo. 'In alcune stagioni era difficile ...

Fernando Alonso : “La F1 è noiosa e scontata - show povero : dopo i test si sa già il vincitore. Mi ritiro per questo” : Fernando Alonso ha annunciato l’addio alla Formula Uno dopo 17 stagioni di militanza nella massima categoria automobilistica e lo spagnolo non sembra avere particolari rimpianti, anzi ha speso parole dure nei confronti del Circus durante la prima conferenza stampa rilasciata in seguito al suo annuncio. Il due volte Campione del Mondo è presente a Silverstone dove nel weekend si corre una tappa del WEC e ha spiegato i motivi della sua ...

McLaren : Sainz sarà l'erede di Fernando Alonso - Motori : ... non è un segreto che sia un grande estimatore di Fernando ed è giusto che a prendere il suo posto sia uno spagnolo dal cognome leggendario in questo sport'.