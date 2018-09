Fedez Parte come favorito per la vittoria finale X Factor 2018

MATRIMONIO CHIARA FERRAGNI E Fedez/ "Si parte" : lo sposo in aeroporto con la Limousine : MATRIMONIO CHIARA FERRAGNI e FEDEZ: a Noto, è tutto pronto per le nozze dell'anno. In attesa della cena della vigilia, lei "bacia" un altro FEDEZ e lui festeggia l'addio al celibato.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 10:10:00 GMT)

Fedez ospite a L'Intervista?/ Maurizio Costanzo riparte con il neo sposo di Chiara Ferragni : Fedez ospite a L'Intervista? Secondo gli ultimi rumors sembra che Maurizio Costanzo stia pensando ad una nuova edizione ripartendo proprio dal rapper e neo sposo di Chiara Ferragni(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 12:10:00 GMT)

Totti e Ilary Blasi invitati al matrimonio dell’anno : il VIDEO-INVITO da parte di Fedez e Chiara Ferragni : Francesco Totti e Ilary Blasi sono ufficialmente invitati da Chiara Ferragni e Fedez al matrimonio di quest’ultimi: ecco il VIDEO-INVITO Con una storia su Instagram Chiara Ferragni e Fedez invitano ufficialmente al loro matrimonio due pezzi da novanta. Dopo aver letto l’intervista rilasciata da Ilary Blasi, in cui la presentatrice ammetteva di non aver ricevuto l’invito per le nozze dei #Ferragnez, la fashion blogger ha ...

”The Ferragnez” : la partecipazione di Fedez e Chiara Ferragni è in stile pop-up (VIDEO) : Conto alla rovescia per il matrimonio tra la fashion blogger Chiara Ferragni e il rapper Fedez che convoleranno a nozze il primo settembre a Noto, in Sicilia. Sul suo account Instagram Chiara ha svelato le partecipazioni spedite agli invitati: si tratta di un biglietto pop-up, con i futuri sposi che spuntano fra palme e fuochi d’artificio. Fonte: ...