Fascia da capitano | Tommasi ' Quelle diverse vanno autorizzate dalla Lega'

Lega Serie A - basta con la pagliacciata della Fascia da capitano uguale per tutti : una regola senza senso che scontenta tutti! : La fascia di capitano unica decisa dalla Lega Serie A, sta facendo molto discutere e tra i calciatori c’è chi la boicotta “Il capitano, in ciascuna delle gare delle competizioni organizzate dalla Lega, deve portare, quale segno distintivo, esclusivamente una fascia fornita dalla stessa Lega”. Con queste poche parole, la Serie A ha annunciato durante l’estate un cambiamento regolamentare davvero incredibile. Una novità a ...

Il concorso di Orgoglio Amaranto per disegnare la Fascia da capitano di Cutolo : Arezzo e con il contributo dello sponsor tecnico Joma, intende promuovere e stimolare la partecipazione e l'appartenenza ai colori Amaranto, ribadendo l'importanza del football come sport popolare, ...

Fascia da capitano uguale per tutti - Biraghi non ci sta : “quella per Astori non si tocca” : Biraghi e il divieto di usare fasce da capitano personalizzate: il terzino della Fiorentina non approva la decisione “La Fascia da capitano per Davide Astori non si tocca. Se il giudice sportivo ci multerà, allora non avremo difficoltà a pagare“. Sono le parole del terzino della Fiorentina, Cristiano Biraghi, che dal ritiro della Nazionale azzurra a Coverciano è tornato sul tema del divieto di utilizzare fasce ...

Serie A - Fascia da capitano imposta dalla Lega : il Giudice Sportivo non perdonerà più : Niente più spazio per le dediche, né per la fantasia. Da quest'anno, le fasce da capitano, sono imposte dalla Lega. Per il dispiacere del 'Papu' Gomez, che ormai da anni condivideva con i suoi ...

Pezzella - De Rossi e Gomez e la Fascia da capitano. La Lega non perdona più : Le immagini hanno immediatamente fatto il giro del mondo e la decisione è valsa a German Pezzella complimenti da tutte le parti. uomo avvisato - Eppure il Giudice Sportivo non ci sta, e rimette tutti ...

Serie A - Fascia di capitano : sanzioni a partire dalla prossima giornata : MILANO - Non ci sono squalificati da parte del giudice sportivo in relazione all'ultima giornata di Serie A. Non ci sono neanche sanzioni per quanto riguarda il mancato utilizzo della fascia di ...

Serie A - sanzioni per la Fascia di capitano a partire dalla prossima giornata : Ancora nessuna sanzione da parte del Giudice Sportivo per il mancato utilizzo della fascia di capitano della Lega. L'articolo Serie A, sanzioni per la fascia di capitano a partire dalla prossima giornata è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Udinese - Behrami : 'Orgoglioso della Fascia da capitano. Il mercato...' : Valon Behrami , centrocampista dell' Udinese , parla a la Gazzetta dello Sport : 'Dopo la chiusura del mercato, quando si è deciso che sarei rimasto, Velazquez mi ha chiamato e mi ha comunicato la decisione. Ne vado fiero e orgoglioso perché l'autorità l'ho sempre avuta in ...

Serie A - i giocatori potranno indossare solo la Fascia da capitano della Lega : è ufficiale : Ora è anche ufficiale, da oggi la Lega ha espresso il suo verdetto: i capitani delle squadre di Serie A dovranno obbligatoriamente indossare la fascia creata dalla Lega stessa. Nessuna possibilità di ...

Fascia di capitano personalizzata - nessuna sanzione per Gomez e De Rossi : Una delle novità introdotte a partire da questa stagione dalla Lega Serie A è la nuova Fascia da capitano, uguale per tutti. La Fascia si caratterizza per uno stile semplice e lineare: è infatti bianca con i profili blu e la scritta “capitano” in maiuscolo, accompagnata dal nuovo logo della Serie A. Una scelta fatta […] L'articolo Fascia di capitano personalizzata, nessuna sanzione per Gomez e De Rossi è stato realizzato da ...

Gomez : “Niente Fascia di capitano della Lega? È troppo grande - serve più piccola” : "Non volevo infrangere le regole, mi stava troppo grande", si è giustificato il capitano atalantino per non aver usato la fascia della Lega. L'articolo Gomez: “Niente fascia di capitano della Lega? È troppo grande, serve più piccola” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

1^ giornata - Gomez e De Rossi dicono no alla Lega : in campo con la propria Fascia da capitano! : Gomez E DE Rossi- Come noto, da quest’anno la Lega Calcio ha comunicato che tutti i capitani dovranno indossare la stessa “fascia da capitano”. Una fascia da capitano universale e uguale per tutti. Solamente De Rossi e Papu Gomez hanno deciso di opporsi a tale decisione della Lega Calcio, scendendo in campo con una personale […] L'articolo 1^ giornata, Gomez e De Rossi dicono no alla Lega: in campo con la propria fascia ...

Atalanta - il Papu Gomez svela il “giallo” della Fascia da capitano : Il Papu Gomez ha indossato oggi una fascia camouflage nella gara vinta dall’Atalanta contro il Frosinone La Lega Serie A ha deciso che tutti i capitani in campo in campionato dovranno avere la stessa fascia al braccio. Il Papu Gomez però oggi ha indossato una fascia personalizzata ed ha spiegato in seguito a Sky il motivo di tutto ciò: “Non avevo la fascia di capitano della lega perché era troppo grande. Non volevo infrangere ...

Atalanta - Gomez come De Rossi : non indossa la Fascia da capitano della Lega : ROMA - ' Noi giocatori contiamo sempre meno '. Suonava da monito il rammarico con il quale Papu Gomez accoglieva la decisione della Lega di far utilizzare a tutti i capitani la stessa fascia. come ...