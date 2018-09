Fasce da capitano personalizzate? Interviene Tommasi | “la Lega deve autorizzarle”

L'assurda crociata della Lega Calcio contro le Fasce da capitano : La questione è nata su Instagram. L'attaccante dell'Atalanta, Alejandro "Papu" Gomez, lo scorso 17 agosto aveva pubblicato un post nel quale si lamentava dell'ennesima imposizione ai giocatori e in particolare ai capitani delle squadre di Serie A: indossare, in nome di chissà quale principio, una fascia standardizzata. "Sono dispiaciuto perché ho ricevuto il comunicato della Lega Serie A dove spiegano che da quest"anno nessun giocatore potrà più ...

Serie A – Fasce da capitano uguali per tutti : la Lega ufficializza la decisione - i dettagli : Lega A: adesso è ufficiale il divieto delle Fasce da capitano personalizzate, tutti i dettagli della decisione Stop alle Fasce da capitano personalizzate in Serie A. La decisione è stata ufficializzata oggi dalla Lega, che in un comunicato ha reso noto il regolamento relativo alle divise da gioco. Nel comunicato si sottolinea che “tutto ciò che non è esplicitamente consentito dal presente regolamento deve intendersi come ...