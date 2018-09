F1 McLaren | Brown | «Vandoorne è un pilota eccezionale»

Zak Brown e il suo piano per riportare la McLaren F1 tra i Top Team : La sfida più grande di Brown sarà comunque quella di riuscire a riportare alla competitività un Team che ha scritto la storia di questo sport, ma che al momento pare essere in caduta libera, almeno ...

F1 - Zak Brown conferma l’interesse della McLaren per Carlos Sainz : “è in cima alla nostra lista” : Il pilota spagnolo è uno dei pezzi pregiati del mercato, sulle sue tracce si è già messa la McLaren come conferma Zak Brown L’ingaggio di Daniel Ricciardo da parte della Renault ha messo sul mercato Carlos Sainz, uno dei piloti al momento più appetiti da quei team che devono ancora sistemare le proprie line-up per la prossima stagione. Photo4 / LaPresse Sulle tracce dello spagnolo si è già messa la McLaren, che molto probabilmente ...

F1 McLaren - Brown : «Per tornare al top ci vorranno anni» : ROMA - Il cambio tra Eric Boullier e Gil De Ferran a stagione in corso per la McLaren non è stato certo un aiuto per migliorare in breve tempo. Lo sa bene anche l'amministratore delegato Zak Brown, ...

F1 - Zak Brown spaventa la McLaren : “ci vorrà un po’ di tempo prima di tornare a vincere - sarà un lungo viaggio” : Il boss della McLaren ha messo in guardia i tifosi, svelando come bisognerà attendere un bel po’ prima che il team torni a vincere La situazione non è facile in casa McLaren, la vittoria resta una chimera e l’unico obiettivo di Alonso e Vandoorne resta la zona punti. Il futuro non appare affatto roseo, lo confermano le parole di Zak Brown che ha svelato come passerà molto tempo prima la scuderia di Woking torni al ...

F1 - trattativa McLaren-Raikkonen? Sorprendente apertura di Zak Brown : “vi dico come stanno le cose” : Il boss della scuderia di Woking non ha escluso un possibile contatto con Raikkonen, nel caso in cui il finlandese dovesse lasciare la Ferrari Al momento è puro mercato, ma la McLaren pensa eccome a Kimi Raikkonen per sostituire Fernando Alonso. La scuderia di Woking, che perderà quasi sicuramente il prossimo anno Alonso, ha deciso di inserire sul proprio taccuino anche il nome del finlandese, in scadenza di contratto con la ...