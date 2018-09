Eurozona - stime sull'inflazione restano contenute : Ciò implica stime sull'inflazione contenute : Gero Jung si aspeta che l'inflazione si muova lateralmente e che la BCE non cambi il proprio orientamento di politica monetaria. Per quanto riguarda l'...

Schroders abbassa stime Pil Eurozona e accende fari su Italia e guerra commerciale : ... monitorando soprattutto il rischio che il peggioramento dello scenario esterno avrà sull'economia dell' Eurozona , e la situazione politica in Italia . "Il Governo Italia no formulerà una proposta di ...

Schroders taglia stime Pil Eurozona - occhio a dazi e rischio Italia : ... il primo riguarda l'impatto che il peggioramento dello scenario esterno avrà sull'economia dell' Eurozona , mentre il secondo è rappresentato dalla situazione politica in Italia . Il Governo Italia no ...

Eurozona - esperti settore privato rivedono al rialzo stime inflazione : Riviste al rialzo le stime sull' inflazione per il 2018 e il 2019, mentre sono rimaste invariate per il 2020. E' quanto rivela l'indagine trimestrale condotta dalla BCE. Gli intervistati della BCE ...

L'Eurozona rallenta - ma l'Italia di più. Ultimi sul Pil - tagliate le stime di crescita : pesa l'incertezza politica : La zona euro crescerà meno, l'Italia frena e resta ultima nella classifica della crescita. Sono poche le notizie positive per il Vecchio Continente e per il Belpaese nelle previsioni della Commissione Ue.Bruxelles ha ridotto la stima di crescita del Pil delL'Eurozona dal 2,3% previsto a inizio maggio a 2,1% per il 2018 e confermato il 2% per il 2019. Nella Ue la revisione al ribasso è stata di 0,2 punti percentuali: 2,3% invece di ...