Eurozona | per analisti di Mirabaut | inflazione resta contenuta

Eurozona - timida crescita per il PMI servizi ad agosto : Teleborsa, - Lieve miglioramento della crescita economica dell'Eurozona nel mese di agosto, in cui l'indice torna a riprendersi dopo i rallentamenti dei mesi precedenti. La lettura media dell'indice ...

Eurozona - timida crescita per il PMI servizi ad agosto : Lieve miglioramento della crescita economica dell'Eurozona nel mese di agosto, in cui l'indice torna a riprendersi dopo i rallentamenti dei mesi precedenti. La lettura media dell'indice PMI Markit sia ...

Financial Times - manovra Italia incombe come "test di contagio" per i bond dell'Eurozona : "Un test di contagio incombe per i bond dell'Eurozona mentre l'Italia si prepara alla manovra", anche se "finora i rendimenti nel blocco della moneta unica hanno resistito ripetute svendite del debito di Roma da maggio". Così titola il Financial Times nella pagina di analisi dei mercati, ricordando la mossa di Fitch che ha mantenuto il rating dell'Italia invariato, ma ha abbassato l'outlook da stabile a negativo, mentre i rendimenti dei ...

Schroders taglia stime Pil Eurozona - delinea scenario crisi per italia : L'economia europea è orientata verso il commercio estero più di altre economie avanzate, il che significa che potrebbe trovarsi sotto pressione, se il commercio globale dovesse indebolirsi ...

Eurozona - forte calo per la fiducia dei consumatori ad agosto : Teleborsa, - Si mostra in calo la fiducia dei consumatori europei , secondo l'ultimo sondaggio condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea, DG ECFIN,. ...

Eurozona - forte calo per la fiducia dei consumatori ad agosto : Si mostra in calo la fiducia dei consumatori europei , secondo l'ultimo sondaggio condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea, DG ECFIN,. La stima ...

Fine crisi Eurozona? WSJ : 'sì - se non fosse per l'Italia. Roma riporta spettro fuga capitali' : "L'italia - un paese più ricco che dispone di un elevato tasso di risparmio e un paese che è molto più profondamente integrato nell'economia europea, ha molto di più da perdere rispetto alla Grecia". Parola di Jacob Funk Kirkegaard, professore senior presso il Peterson Institute for International Economics, di Washington.

Eurozona - bilancia commerciale in surplus per 22 - 5 miliardi : Teleborsa, - Nel mese di giugno, il surplus commerciale dell'Eurozona è stato pari a 22,5 miliardi di euro, in rialzo rispetto ai 25,7 mld miliardi dello stesso mese dell'anno precedente, ed al di ...

Eurozona - bilancia commerciale in surplus per 22 - 5 miliardi : Nel mese di giugno, il surplus commerciale dell'Eurozona è stato pari a 22,5 miliardi di euro, in rialzo rispetto ai 25,7 mld miliardi dello stesso mese dell'anno precedente, ed al di sopra dei 18,8 ...

Bce - Italia prima sorvegliata speciale nell'Eurozona per squilibri macroeconomici (Grecia esclusa) : Secondo una tabella che sarà pubblicata giovedì nel Bollettino economico della Banca centrale europea (Bce), l’Italia svetta in cima ai 18 paesi dell’eurozona (Grecia esclusa) per squilibri macroeconomici eccessivi in termini di struttura fiscale, condizioni generali, mercato del lavoro, mercato dei prodotti. Il problema del debito e come migliorare gli squilibri...

Bce - Italia prima sorvegliata speciale nell'Eurozona per squilibri «macro» (Grecia esclusa) : Secondo una tabella che sarà pubblicata giovedì nel Bollettino economico della Banca centrale europea (Bce), l’Italia svetta in cima ai 18 paesi dell’eurozona (Grecia esclusa) per squilibri macroeconomici eccessivi in termini di struttura fiscale, condizioni generali, mercato del lavoro, mercato dei prodotti. Il problema del debito e come migliorare gli squilibri...

Eurozona - esperti settore privato rivedono al rialzo stime inflazione : Riviste al rialzo le stime sull'inflazione per il 2018 e il 2019, mentre sono rimaste invariate per il 2020. E' quanto rivela l'indagine trimestrale condotta dalla BCE. Gli intervistati della BCE ...

Ecco perché la vittoria dei Mondiali potrebbe essere un bene per la Francia e l'Eurozona : E questo è ciò che la Coppa del Mondo ci sta portando", ha detto il ministro dell'Economia Bruno Le Maire all'inizio di questa settimana. Apri un conto demo GRATUITO e illimitato su IQOption Tuttavia,...

L'Eurozona prosegue il suo percorso di crescita : Inoltre, la politica fiscale offre un supporto alla crescita. Guardando alle singole regioni, Gero Jung nota che i dati relativi all'industria manifatturiera tedesca, così come gli ordinativi ...