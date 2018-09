Esplosione nella villetta | crolla tutta la casa | un morto

“È crollato tutto”. Italia - Esplosione nella nota località di mare : c’è un morto : Un’esplosione è avvenuta nella notte in una villetta a schiera di due piani in via dei Gladioli a Santa Marinella, in provincia di Roma. Il corpo carbonizzato di una persona, un uomo non ancora identificato, è stato estratto dalle macerie. In base alle testimonianze potrebbe trattarsi di uno dei due fratelli proprietari dell’appartamento al primo piano, due uomini di circa 50 anni. La deflagrazione, secondo le prime ...

Città del Capo. Esplosione nella Denel-Rheinmetall almeno 8 morti : almeno 8 persone sono morte nell’Esplosione che è avvenuta in un impianto di produzione di munizioni vicino a Città del

Treviso - Esplosione bomba nella sede della Lega/ Ultime notizie Villorba : gruppo anarchico rivendica attentato : Treviso, esplosione bomba nella sede della Lega: secondo ordigno disinnescato a Villorba. Arriva la rivendicazione da parte di un presunto gruppo anarchico, giallo sulla data.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 16:22:00 GMT)