Esclusiva CalcioWeb – Bologna e Genoa guardano al mercato svincolati | ecco l’obiettivo ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Juventus e Roma pensano ad uno scambio : Il Calciomercato di riparazione è ancora lontano ma Juventus e Roma stanno preparando le strategie per rinforzare ulteriormente le squadre. Nonostante una squadra già fortissima i bianconeri potrebbero decidere per alcuni cambiamenti, voci continue sull’arrivo di Marcelo ma anche su un ritorno di Pogba mentre in uscita potrebbe esserci Dybala, altre panchine avvicinerebbero alla rottura con l’argentino. Secondo indiscrezioni ...

Esclusiva CalcioWeb – L’Inter pensa ad un clamoroso ritorno - per il 2019-2020 i cinesi puntano su Mourinho : La stagione per l’Inter stenta a decollare dopo la sconfitta con il Sassuolo ed il pari in casa contro il Torino. Spalletti è sulla graticola, seppur da poco ha rinnovato il contratto con i nerazzurri. I cinesi non sono soddisfatti dell’andamento della squadra: dopo il mercato a suon di milioni si aspettavano molto di più sul piano del gioco e dei risultati. Da qui ecco la folle idea: riportare Mourinho a Milano anche alla luce ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - il club granata pensa ad uno svincolato : Calciomercato Torino – Il Torino è reduce dall’importante pareggio sul campo dell’Inter, punto che ha permesso di muovere la classifica dopo il ko all’esordio contro la Roma. Reazione importante contro la squadra di Spalletti per gli uomini di Mazzarri che hanno rimontato due gol di svantaggio ma tegola dovuta all’infortunio di Ansaldi, attesa per il responso degli accertamenti ma la situazione potrebbe essere ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - la decisione della dirigenza per l’attacco : Calciomercato Torino – Il campionato del Torino è iniziato con una sconfitta, una buone prestazione comunque per la squadra di Walter Mazzarri nella gara contro la Roma. Il Calciomercato si è concluso alla grande per i granata e con gli arrivi del centrocampista Soriano e dell’attaccante Simone Zaza. Ma ancora non è finita, alcuni campionati sono ancora aperti e potrebbero concretizzarsi operazioni in uscita. Nelle ultime ore sono ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - intesa vicina con il Bologna per Destro : Calciomercato Sampdoria – Beffa clamorosa in casa Sampdoria nelle ultime ore in casa Sampdoria, i blucerchiati avevano raggiunto l’accordo con il Valencia per l’attaccante Simone Zaza, il calciatore poi ha scelto il Torino. Cambio di strategia nelle ultime ore per la Sampdoria, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb, incontro in corso con il Bologna per Mattia Destro, si sta parlando del trasferimento in ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - ecco il nome dell’ultimo colpo : visite mediche programmate : Calciomercato Milan – Il Milan ha portato avanti una campagna acquisti veramente importante, l’obiettivo è chiudere con la ciliegina sulla torta, l’arrivo di un centrocampista. Per la giornata di domani sono state programmate le visite mediche, il nome è top secret ma nelle ultime ore sono circolate numerose voci. Impossibile l’arrivo di Milinkovic-Savic dalla Lazio, molto difficile quello di Rabiot del Psg, per ...

Esclusiva CalcioWeb – Juventus - Salvatore Laiacona racconta il portiere Leonardo Loria : “un sogno giocare con Cristiano Ronaldo” - poi il futuro ed un retroscena : La Juventus continua la preparazione in vista della prossima stagione, obiettivi importanti per il club bianconero che si candida ad essere grande protagonista in campionato e Champions League. Nella giornata di ieri partita amichevole a Villar Perosa, protagonista Cristiano Ronaldo autore del gol che ha aperto le marcature, in rete anche Dybala con una doppietta e Marchisio, il portoghese ha anche procurato l’autogol del 2-0, la ...

Esclusiva CalcioWeb – Napoli - l’agente di Inglese svela : “Domani giornata chiave per il suo futuro” : Napoli Inglese – L’inizio del campionato si avvicina. Sabato prossimo la sfida del Bentegodi tra Chievo Verona e Juventus aprirà il sipario della Serie A 2018/2019. Quella appena iniziata è quindi l’ultima settimana di calciomercato con la deadline fissata per venerdì 17. In casa Napoli continua la ricerca ad un portiere con l’ex Fiorentina Tatarusanu che sembra leggermente favorito sul messicano Ochoa. Negli ultimi ...

Esclusiva CalcioWeb – Kean - parla il fratello Giovanni : “A Verona cresciuto a livello caratteriale. Futuro? Niente Juve B - ecco cosa vuole” : Tra i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus in questi ultimi giorni di mercato figura Moise Kean. Il baby talento bianconero è reduce da un Europeo Under 19 vissuto da protagonista con la maglia dell’Italia. Molte squadre hanno chiesto informazioni per l’attaccante classe 2000 ma al momento nessuno ha soddisfatto le richieste della Juventus, che vorrebbe mantenere il diritto di recompra sul giocatore. Per fare un punto ...

Esclusiva CalcioWeb – Futuro Sturaro - l’agente fa il punto : “Interesse reale dello Sporting. Permanenza alla Juve? Ecco cosa dico” : La chiusura del calciomercato estivo si avvicina. La deadline, in Italia, è fissata per il 17 agosto, ovvero il giorno prima dell’inizio del campionato di Serie A. In casa Juventus, dopo il ritorno di Bonucci, si lavora alle cessioni, in attesa del possibile colpo last minute. Ufficializzati i passaggi di Favilli al Genoa e Pjaca alla Fiorentina, per i quali i bianconeri manteranno il diritto di recompra, il prossimo che potrebbe ...

