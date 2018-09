Emergono le cause della morte di Dolores O’Riordan | esclusa la pista del suicidio

optimaitalia

(Di giovedì 6 settembre 2018) LediO'Riordan sono state accertate. Le novità sulle ultime ore di vitastraordinaria voce dei Cranberries arrivano nel giorno in cui avrebbe compiuto i suoi primi 47 anni. Secondo le ricostruzioni emerse dalle indagini del coroner, l'artista sarebbe morta per annegamento a seguito di intossicazione da alcool. Dalle analisi è risultata una concentrazione in alcol di 330 mg su 100 mL di sangue, quantità che avrebbe causato l'intossicazione e laper annegamento nella vasca da bagno. Si esclude quindi la possibilità cheO'Riordan possa essersi suicidata, così come era stato ipotizzato a pochi giorni dalla tragica scomparsa dell'artista che ha lasciato sgomento il mondomusica e nel quale ha lasciato un vuoto che sembra incolmabile.Nel giorno di quello che avrebbe dovuto essere il suo compleanno, sono gli amici del gruppo a ...