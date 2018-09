Elea | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di giovedì 6 settembre 2018) Quest’oggi vi porteremo nel surreale mondo dicon la nostra, dopo aver messo le mani sul primo Episodio della serie su gentile concessione SOOEDESCO.è un’avventura in prima persona sviluppata da Kyodai e pubblicata come anticipato da SOEDESCO, nota per aver distribuito numerosi titoli tra cui il celebre Among the Sleep. Ci troviamo nel 2073, sulla Terra una misteriosa malattia ha reso i bambini violenti, l’unica cura cancella la loro personalità rendendoli degli esseri apatici. Per sopravvivere il genere umano è costretto a colonizzare Solace, un pianeta con caratteristiche simili alla Terra. Allo scopo di raggiungere il pianeta viene costruita la Pilgrimage, una potente nave in grado di trasportare il genere umano sulla superficie di Solace. Le cose non vanno come previste e la nave scompare ...