È morto l’attore Burt Reynolds - aveva 82 anni 

È morto l’attore Burt Reynolds : È morto a 82 anni Burt Reynolds uno degli attori statunitensi più importanti degli anni Settanta e Ottanta, conosciuto per Un tranquillo weekend di paura (Deliverance, 1972) di John Boorman, Quella sporca ultima meta (The Longest Yard, 1974) di Robert The post È morto l’attore Burt Reynolds appeared first on Il Post.

È morto l’attore Burt Reynolds : Burt Reynolds, il carismatico protagonista di film come “ Deliverance” , “ The Longest Yard” e “ Smokey” e “The Bandit”, è morto all’età di 82 anni. l’attore è deceduto questa mattina al Giove Medical Center in Florida. Il suo manager, Erik Kritzer, ne ha dato notizia a The Hollywood Reporter . ...

morto Christopher Lawford - attore di General Hospital e nipote di John Fitzgerald Kennedy : È Morto all’età di 63 anni l’attore americano Christopher Lawford, nipote di John Fitzgerald Kennedy e promotore di importanti campagne contro l’alcolismo. Aveva recitato anche in General Hospital, famosissima serie tv attualmente prodotta dalla ABC andata in onda per sei decenni. Morto Christopher Lawford, attore erede della famiglia Kennedy Secondo quanto ha riferito il sito di gossip TMZ, l’attore ha avuto un infarto ...

Grotteria. Incidente con il trattore morto Salvatore Marando : E’ morto in un Incidente Salvatore Marando, 72 anni di Grotteria (Reggio Calabria). E’ successo in un terreno di sua

Cinema e tv in lutto : è morto a 58 anni l'attore Antonio Pennarella : Aveva iniziato a lavorare nel mondo del teatro a partire dai primi anni Ottanta insieme a Laura Angiulli e Carlo Buccirosso. Antonio Pennarella è morto a 58 anni Pennarella aveva lavorato in numerose ...

