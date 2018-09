È morto Burt Reynolds - Cinema - Spettacoli

morto Burt Reynolds - ?l'attore aveva 82 anni : È Morto l'attore Burt Reynolds. L'interprete di pellicole cult come "Boogie Nights" e "Un tranquillo weekend di paura" aveva 82 anni. Si è spento al Jupiter Medical, in Florida. Lo ha annunciato un suo portavoce.Il grande successo arriva nel 1972 con "Un tranquillo weekend di paura" nel quale interpreta il personaggio di nome Lewis Medlock. Nel 1974 è protagonista di "Quella sporca ultima meta".Nel 1997 recita in Boogie Nights - L'altra ...

Burt Reynolds è morto : aveva 82 anni : Burt Reynolds è morto oggi in un ospedale della Florida per un attacco cardiaco. aveva 82 anni. La notizia arriva da TMZ.Trasportato nella mattina della costa orientale in ospedale per un arresto cardiaco, si è spento poco dopo, circondato da tutta la sua famiglia. Lascia un figlio, Quinton, adottato con Loni Anderson, sua seconda moglie , sposata nel 1988 e da cui si è separato nel 1995. Il matrimonio con la prima moglie, l'attrice Judy ...

