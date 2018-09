E' lo scudetto della Fortitudo Bologna dei dopolavoristi Mazzanti | ' Mi alleno da solo'

Beach Volley – Finali scudetto : i risultati della seconda giornata : Beach Volley Campionato Italiano: Sorprese e conferme nelle semiFinali di Catania Emozioni e spettacolo a Catania, dove si è da poco conclusa la seconda giornata delle Finali Scudetto di Beach Volley, ultima tappa del Campionato Italiano Assoluto maschile e femminile. Dopo ben 48 partite giocate sui campi del villaggio Le Capannine sono state definite le prime due coppie semiFinaliste per ciascun gender, non senza qualche sorpresa: nel ...

Beach Volley – Finali scudetto : i risultati della prima giornata : Beach Volley Campionato Italiano: la prima giornata delle Finali Scudetto prima giornata ricca di emozioni e spettacolo sulle spiagge di Catania, dove oggi hanno preso il via le Finali Scudetto, tappa conclusiva del 25° Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley. I 6 campi allestiti all’interno del villaggio Le Capannine sono stati animati nell’arco della giornata da ben 60 partite maschili e femminili, che hanno allineato i due ...

Baseball - Finale scudetto Serie A1 : Bologna è travolgente - superata Parma nella gara d’apertura della serie : La prima partita della serie di Finale se l’è aggiudicata l’Unipolsai. Per quanto parlare di “partita di Finale” riferendosi a quella vista ieri sera a Bologna francamente è un’esagerazione. Non per il 14 a 1 Finale, quanto per il come è maturato: ovvero 19 basi ball e un colpito offerti dal Parma Clima, che ha mandato sul monte nell’ordine Pomponi, Escalona, Gradali e Paolini, prelevato direttamente dalla ...

E’ morto Mario Facco - vinse lo scudetto con la maglia della Lazio : Il calcio italiano piange Mario Facco. L’ex giocatore di Inter, Lazio, Avellino e Parma è morto oggi a 72 anni. La sua carriera è soprattutto legata al club biancoceleste, con il quale centrò due promozioni in serie A e vinse lo scudetto nella stagione 1973/74. L’anno seguente si trasferì all’Avellino, dove rimase per tre stagioni indossando anche la fascia di capitano, per poi chiudere la carriera da calciatore nel Parma ...

Serie A - crolla la quota scudetto della Roma : il pari con l’Atalanta fa ricredere i bookmakers : Dopo il pareggio casalingo ottenuto contro l’Atalanta, si è alzata la quota scudetto della formazione di Eusebio Di Francesco La Roma butta un tempo nel match in casa contro l’Atalanta e solo in extremis riesce a pareggiare una partita che sembrava irrimediabilmente compromessa all’intervallo, dove si è arrivati sull’1-3. Il pareggio dell’Olimpico ha allontanato i giallorossi dalla vetta della classifica (dove ...

Baseball - Finale scudetto 2018 : Parma-Bologna. Data - programma - orari e tv della serie : Sarà Parma-Bologna la Finale Scudetto della serie A1 di Baseball. Il Parma ha compiuto l’impresa in semiFinale, riuscendo a vincere gara 5 e battere i campioni uscenti di Rimini. Dall’altra parte invece il Bologna ha superato 3-0 Nettuno. Ora le due squadre si sfideranno per il titolo dopo otto anni e in quel caso furo i ducali a conquistare la stella. La prima partita della serie tra Parma e Bologna si giocherà venerdì 31 agosto alle 20.30 a ...

Cassano : 'Genovesi qui per solidarietà. Futuro? Cerco progetto serio non per soldi. scudetto è già della Juve' - : Prima di giocare Cassano ha parlato ai microfoni di Sky Sport: 'E' stato un momento molto triste per me tanto da aver vissuto questa tragedia male, molto male. Francamente drammi di tali dimensioni e ...

Cassano giudica la Serie A : i ‘soldatini’ della Juve - la corsa scudetto ed il suo ritorno in campo : Antonio Cassano ha parlato della Serie A che sta per iniziare, con un focus particolare sull’arrivo di Cristiano Ronaldo che sta monopolizzando l’attenzione Antonio Cassano spera ancora di poter tornare in campo ad alti livelli. E’ questo quanto emerso dall’intervista che il calciatore barese ha rilasciato alla Gazzetta dello sport, parlando sopratutto della Serie A che sta per iniziare. “Spero di fare in ...

Modric come CR7 - la colonia croata e la ‘distrazione’ della Juve : ecco perchè l’Inter può vincere lo scudetto : Difficilmente dimenticheremo quest’estate di calciomercato. E non solo per lo sbarco a Torino di Cristiano Ronaldo. La Juventus ha senza dubbio aumentato la qualità della rosa con il colpo CR7 e con gli acquisti di Cancelo ed Emre Can. Anche se la maxi-operazione con il Milan (scambio alla pari Bonucci-Caldara e passaggio di Higuain in rossonero) non convince la maggior parte dei tifosi e rischia di rendere un po’ meno super il ...