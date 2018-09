E' da oggi disponibile l' Humble Unity Bundle su PC

Another Sigh disponibile da oggi su Steam : Lunar Great Wall Studios, giovane studio italiano, è entusiasta di annunciare che l’attesissimo Another SighT è disponibile oggi su Steam! Per festeggiare il grande traguardo è stato pubblicato anche un nuovo trailer. Another Sight arriva oggi Marco Ponte, amministratore unico e fondatore di Lunar Great Wall Studios ha commentato così: Siamo emozionati di poter finalmente condividere con il mondo la storia di ...

Elea disponibile da oggi su PC STEAM e Xbox One : oggi, il primo episodio del gioco surreale di fantascienza Elea è stato rilasciato in esclusiva su la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, e su STEAM. Il gioco è potenziato per Xbox One X, gira a 60 FPS e utilizza la risoluzione dinamica con supporto nativo 4K Ultra HD. Elea è stato creato da un piccolo ma esperto team di due persone. Il personaggio principale, Elea, è stato doppiato da ...

V-Rally 4 disponibile da oggi : Bigben e Kylotonn Racing Gamessono orgogliose di annunciare che V-Rally 4 è finalmente disponibile, ecco il trailer di lancio che presenta tutte le discipline disponibili nel gioco. Velocità, spettacolo e sensazioni uniche sono in arrivo! V-Rally 4 sfreccia oggi nei negozi Ogni disciplina offre un’esperienza di guida unica e differente dalle altre. V-Rally 4 spingerà i fan ...

ZONE OF THE ENDERS : THE 2nd RUNNER – M?RS disponibile da oggi : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato che ZONE OF THE ENDERS: The 2nd RUNNER – M∀RS è disponibile da oggi per le piattaforme PlayStation 4, PlayStation VR e PC (via Steam). ZONE OF THE ENDERS: THE 2nd RUNNER – M∀RS arriva oggi I videogiocatori potranno rivivere gli entusiasmanti combattimenti tra mech, che hanno reso celebre questa leggendaria saga, in una nuova versione ...

Disponibile da oggi l'Xbox Adaptive Controller : l'Xbox Adaptive Controller, la risposta flessibile di Microsoft verso i giocatori affetti da disabilità motorie è da oggi Disponibile.Come riporta IGN, Microsoft ha annunciato che sarà possibile acquistare il pacchetto standard dell'Xbox Adaptive Controller al costo di 100$, tramite il Microsoft Store o GameStop. Eventuali estensioni per il Controller potranno essere acquistate separatamente a seconda delle necessità dei giocatori, come ad ...

Disponibile da oggi il download di Destiny 2 : I Rinnegati : Destiny 2: I Rinnegati è finalmente Disponibile per il download, per la gioia di chi non vedeva l'ora di provare i nuovi contenuti proposti dall'espansione, tra cui la nuovissima modalità Azzardo.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Bungie per tutti i dettagli: Read more…

DESTINY 2 : I RINNEGATI disponibile da oggi : Bungie, High Moon Studios e Activision,annunciano che DESTINY 2: I RINNEGATI, la prima espansione del premiato videogame DESTINY 2, è ora disponibile per il download su PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One che include Xbox One X e PC. La versione PC sarà disponibile in esclusiva su Battle.net, l’esclusiva piattaforma di gioco online di Blizzard Entertainment. DESTINY 2: I RINNEGATI arriva oggi su PC, ...

PES 2019 : Il calcio di Konami disponibile da oggi : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato che PES 2019, il più entusiasmante e realistico videogioco calcistico di sempre, è da oggi disponibile in Italia. PES 2019 include il più grande numero di licenze ufficiali di campionati e di club nella storia della serie e vanta la presenza di oltre 400 club, 10.000 giocatori e più di 40 stadi ufficiali ricreati alla perfezione in 4K. PES 2019 ...

Non tutte le ciambelle escono col buco : l'interessante Donut County è disponibile da oggi : Lo sviluppatore indipendente Ben Esposito e Annapurna Interactive hanno pubblicato oggi su Steam il peculiare puzzle game Donut County, che ci mette al controllo di una voragine in grado di inghiottire tutto ciò che incrocia il suo cammino.Nel gioco, una gang di ambiziosi procioni si è impossessata di Donut County, grazie a dei buchi ingurgita-spazzatura manovrabili da remoto. Prenderemo i panni di BK, un procione "buco-pilota" che inghiotte i ...

Yakuza Kiwami 2 disponibile da oggi : Ripercorri il viale dei ricordi con Kazuma Kiryu quando ritornerai a Sotenbori, Osaka, per mediare la pace tra clan rivali, sulla scia di un improvviso assassinio. Sfidato da Ryuji Goda, il Dragone di Kansai, Kiryu si lascerà indietro la sua vita pacifica e si inoltrerà nel mondo che desiderava lasciarsi alle spalle, un mondo in cui può esserci un solo dragone. Yakuza Kiwami 2 arriva oggi su PS4 Unisciti a Kiryu e aiutalo ...

Galaxy Note9 - da oggi disponibile il nuovo smartphone di Samsung : Il nuovo Samsung Galaxy Note9 arriva oggi, venerdì 24 agosto, nei negozi itaiani. disponibile in pre-order dalla presentazione che si è tenuta a New York il 9 agosto, il nuovo smartphone top di gamma dell’azienda coreana ha fatto registrare ottimi risultati nella fase di prevendita in tutto il mondo. «La serie Note è sempre stata la nostra vetrina per le tecnologie più innovative, destinate a rivoluzionare il settore, e Galaxy Note9 non fa ...

F1 2018 disponibile da oggi : I giocatori possono “Conquistare la prima pagina” nel motorsport più prestigioso al mondo con F1 2018, il videogame ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2018, ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X e PC (DVD e Steam). Per celebrare il lancio, Codemasters ha pubblicato un nuovo trailer TV di F1 2018. F1 2018 arriva oggi F1 2018 è l’esperienza di F1 più completa del ...

Amazon : il servizio “Consegna oggi” disponibile anche a Roma : Un catalogo di prodotti molto ampio, prezzi convenienti su milioni di prodotti e spedizioni rapide sono i principali fattori che hanno contribuito all’enorme successo di Amazon, il colosso dello shopping online usato ogni giorno da milioni di persone. Proprio l’ultimo aspetto, quello delle spedizioni, consente ai clienti di ordinare un prodotto online con la certezza di riceverlo a domicilio nell’arco di un tempo molto ...

Shenmue I & II disponibile da oggi su PS4 - Xbox One e PC : Preparatevi ad immergervi nuovamente in una delle saghe più richieste nella storia di SEGA; Shenmue I & II è ora disponibile in versione fisica e digitale per Playstation 4 e Xbox One e in versione solo digitale per PC. Shenmue I & II arriva oggi La re-release di Shenmue I & II è la versione definitiva di questi classici, che mantengono intatte tutte le caratteristiche originali come il coinvolgente ...