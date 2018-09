Dopo la tragedia di Genova siamo rimasti in silenzio in segno di rispetto - dice Benetton : Per la prima volta dal crollo del Ponte Morandi, il 14 agosto, che è costato la vita a 43 persone, parla Gilberto Benetton, a capo della famiglia azionista di Atlantia , Autostrade per l'Italia, . Lo ...

Tragedia all'ospedale : donna muore nello schianto al suolo Dopo un volo dalla torre del Morgagni : Un volo nel vuoto da un piano alto della parte nuova dell'ospedale Morgagni-Pierantoni, con lo schianto al suolo all'interno di un 'fosso' che costeggia la struttura ospedaliera a servizio dei semi-...

“Morta Dopo quel messaggio”. Il telefono che suona - poi la tragedia : Un gioco che aveva già fatto parlare di sé qualche mese fa, quando le autorità avevano lanciato una serie di allarmi rivolti alle famiglie in seguito alla morte di un ragazzo. E che ora torna a terrorizzare gli utenti di tutto il mondo dopo che altri due casi sono stati collegati al fenomeno virtuale. Due giovani, lei 12 anni e lui 16, sono stati trovati infatti senza vita nella parte nord della Colombia, a Barbosa. Morti che secondo le ...

Aeroporto Genova - traffico aereo in crescita anche Dopo la tragedia del 14 agosto : Teleborsa, - Non solo il traffico aereo non è diminuito, ma ad agosto, anche dopo il tragico crollo di ponte Morandi che ha notevolmente reso problematici i collegamenti stradali del capoluogo ligure ...

Genova riparte Dopo la tragedia : al Genoa l'ex portiere sopravvissuto : Il terrore, il miracolo, il dolore e una nuova avventura professionale. l'ex portiere Davide Capello, 34 anni il prossimo 27 settembre, è tra i sopravvissuti alla tragedia del crollo di Ponte Morandi, ...

MADRE SI LANCIA NEL VUOTO Dopo AVER SCOPERTO FIGLIA MORTA/ Ultime notizie Pagani : tragedia familiare : Pagani, MADRE scopre FIGLIA MORTA a letto e si LANCIA dal terzo piano. Ultime notizie: un doppio suicidio? tragedia avvenuta questa mattina nella cittadina in provincia di Salerno

SONDAGGI POLITICI/ Dopo tragedia a Genova elettori più 'populisti' : torna la voglia di 'statalismo' : SONDAGGI POLITICI elettorali, Governo Lega M5s è di destra o di sinistra? Salvini guadagna voti ovunque: intenzioni di voto e ultime notizie.

Rischio sismico e dissesto idrogeologico - geologi : “Siamo qui a ripetere le stesse parole Dopo ogni tragedia” : Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa dal titolo “Rischio sismico e dissesto idrogeologico: quali inadempienze, quali criticità, quali soluzioni” presso il palazzo della Provincia di Campobasso. L’incontro di oggi vuole fare il punto sulla situazione molisana che è lo specchio di ciò che sta succedendo in tutta Italia. A introdurre la conferenza stampa è stato Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei ...

Tragedia in volo - bimba si sente male e muore Dopo atterraggio : Una bambina di cittadinanza libanese di 2 anni è morta dopo essersi sentita male sul volo Alitalia Beirut-Roma . L'aereo stamattina è stato dirottato a Bari e ha effettuato un atterraggio d'emergenza ...

Torna a casa Dopo un incidente stradale. Improvvisamente un malore - poi la tragedia. Giovanni - è morto così : Tragedia e comunità sotto choc per quanto successo nella giornata di ieri. L’ennesimo incidente stradale di questo agosto 2018 sembrava non aver avuto conseguenze gravi. Invece, quel che è successo lunedì 27 agosto getta nello sconforto parenti e amici. È morto durante un intervento chirurgico all’ospedale di Lamezia Terme, Giovanni Costanzo, 31 anni, di Soveria Mannelli, giunto al nosocomio lametino dopo che la notte di domenica era finito con ...

Terremoto Amatrice - due anni fa la tragedia/ Ultime notizie - forno rinato Dopo sisma : "resto ma è dura" : Terremoto Amatrice, fiaccole nella notte a due anni di distanza. Ultime notizie, il presidente del consiglio Giuseppe Conte, e il ministro del lavoro Luigi Di Maio, presenti

Dopo la tragedia del Pollino l'idea di automatizzare gli allerta meteo : Le indagini puntano a stabilire cosa non abbia funzionato nella catena degli avvisi sull'allerta meteo, che l'altro ieri di livello 'giallo'. Lo rivela il capo della protezione Civile che oggi ha ...