Dopo 45 anni di servizio è andata in pensione la dirigente scolastica di Andora Maria

Dopo 45 anni di servizio è andata in pensione Maria Teresa Nasi : Ho, quindi, impostato il piano dell'offerta formativa in tal senso: dall'educazione ambientale agli spettacoli musicali, dalla collaborazione con le società sportive alla realizzazione di un Presepe ...

Dopo 40 anni torna Venditti con 'Sotto il segno dei Pesci' : album e doppio concerto a Roma : A 40 anni di distanza torna 'Sotto il segno dei Pesci': una riedizione dello storico album di Antonello Venditti uscirà il 21 settembre in versione doppio cd, vinile e Box Super Deluxe contenente il ...

Multilingue Dopo un trauma cranico : da 10 anni parla con accento francese e tedesco : Lo strano caso di Ellen Spencer, una donna americana affetta dalla sindrome dell'accento straniero, una rara condizione di...

Volvo 164 : prestigio e bellezza intatti - 50 anni Dopo : Mentre altre parti del mondo vivevano le agitazioni del ’68, la rivoluzione era ben lontana dalle menti degli esperti della sede di Volvo, a Göteborg, concentrati sul lancio della 164, il nuovo modello di prestigio della Casa svedese. L’idea di realizzare un modello leggermente più grande e più esclusivo c’era già da molto tempo in […] L'articolo Volvo 164: prestigio e bellezza intatti, 50 anni dopo sembra essere il primo su ...

Sgarbi quotidiani torna in tv Dopo vent’anni? Mediaset non conferma ma il critico ne è sicuro : “Ho parlato con Berlusconi” : dopo quasi vent’anni torna in tv “Sgarbi quotidiani”, non una semplice indiscrezione ma un vero e proprio annuncio del famoso critico d’arte. A La Zanzara su Radio 24 ha parlato della nuova edizione del programma andato in onda su Canale 5 dal 1992 al 1999, subito dopo il Tg5 e prima dell’atteso appuntamento quotidiano con Beautiful. Una striscia di quindici minuti con Sgarbi al centro della scena alle prese ...

Sicilia : a Racalmuto 'L'affaire Moro' quaranta anni Dopo con Sofri e Damilano : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - L’anniversario dei quarant’anni dal sequestro di Aldo Moro coincide con quello della pubblicazione del libro di Leonardo Sciascia “L’affaire Moro” edito lo stesso anno, il 1978. Per analizzare una delle pagine più oscure e dolorose della storia italiana, per rileggere l

Gianni Morandi a Carloforte - in concerto a sorpresa in Sardegna Dopo le riprese de L’isola di Pietro : Gianni Morandi a Carloforte, in concerto al Molo. L'evento è stato annunciato oggi, a sorpresa. Gianni Morandi si trova a Carloforte da alcuni mesi, per le registrazioni della seconda stagione della fiction per la TV L'isola di Pietro, di cui è protagonista. dopo il successo del d’amore d’autore Tour, il cantante ha annunciato, a sorpresa, un nuovo appuntamento live in Sardegna. Per ringraziare la regione dell'ospitalità e per festeggiare le ...

Renato Zero in vacanza all’Argentario con Raffaella Carrà (foto) - ancora insieme Dopo 50 anni di carriera : Renato Zero in vacanza all'Argentario con Raffaella Carrà cerca di nascondersi dai fotografi che riescono comunque a immortalare alcuni momenti di relax che hanno visto l'artista romano e la showgirl di nuovo insieme, ancora legati da una profonda amicizia che continua dopo decenni. I due sono stati ripresi dal settimane Oggi mentre si trovavano in vacanza in Toscana, con alcune foto che hanno già fatto il giro del web e tra i fan dell'uno e ...

Ryder Cup - Tiger Woods ritorna Dopo 6 anni : 'Ce l'ho fatta' : Che nel dicembre 2017 era 1.199/o al mondo e ora, a distanza di 8 mesi, è 26/o. È rientrato nell'élite del golf, a duellare con tutti i big della disciplina. Grazie a cinque piazzamenti Top 6 nel Pga ...

Golf - Ryder Cup : torna Tiger Woods Dopo sei anni - convocato dal capitano Furyk : La Ryder Cup di Golf è alle porte e Tiger Woods sarà ai nastri di partenza dopo sei anni d’assenza dal torneo Lo statunitense Tiger Woods è stato convocato per la squadra Ryder Cup americana per la prima volta dopo sei anni. Il capitano Jim Furyk ha chiamato il vincitore del 14 “major” insieme a Phil Mickelson e Bryson DeChambeau per l’evento che si terrà a Parigi dal 28 al 30 settembre. Woods, che sta tornando al ...

RONIN/ Il film d'azione così realista che affascina ancora Dopo 20 anni : Presentato a Venezia nel 1998 il film di Frankenheimer offre più di una squenza da antologia. E con un cast d'eccezione, a partire da De Niro e Reno. LEONARDO LOCATELLI(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 06:11:00 GMT)THE TRUMAN SHOW/ Venezia e la "profezia" di Weir per riscoprire libertà e realtà, di L. LocatelliTHE SISTERS BROTHERS/ Il western dark di Audiard che riflette sulla violenza, di C. M. Balsamo

Scarpette di Dorothy ritrovate/ Foto - FBI annuncia su Twitter il ritrovamento 13 anni Dopo il furto : Le Scarpette di Dorothy della pellicola del 1939, "Il mago di Oz", sono state ritrovate oggi dall'FBI, dopo il furto avvenuto nel 2005 nel Minnesota. A rivelarlo, gli agenti su Twitter(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 23:48:00 GMT)

Sgarbi Quotidiani torna Dopo vent'anni : "Ho parlato con Berlusconi. A chiuderlo fu Costanzo" : Ritorna Sgarbi Quotidiani e ritorna su Mediaset. Ad annunciarlo lo stesso Vittorio Sgarbi nel corso de La Zanzara. Andato in onda dal 1992 al 1999 su Canale 5, la striscia di quindici minuti era inserita a sandwich tra l’edizione delle 13 del Tg5 e l’appuntamento con Beautiful.Protagonista assoluto il critico d’arte emiliano che analizzava, spesso polemicamente e con toni assai forti, i fatti politici dell’epoca. L’unica altra presenza in ...

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 - Capone sulle anticipate “Dopo 41 anni meritatamente a casa” (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie su Legge Fornero e temi previdenziali: Quota 100, "peggiora l'Ape Sociale", i due possibili scenari studiati dal Ministero del Lavoro. Le novità (Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 16:17:00 GMT)