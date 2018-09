DON MATTEO 10 Anticipazioni ultima puntata | la scelta di Tommasi e Laura Replica

Giovedì 6 settembre 2018 : stasera in Tv DON MATTEO - Before I Go to Sleep - Uefa Nations League e Battiti Live : L'elenco completo dei programmi in prima e seconda serata Rai 1 21:25 " Don Matteo 10 " La fuga 23:50 " Codice La vita è digitale " Governare il mondo? Rai 2 21:20 - Rosewood - I segreti di Marshwood ...

Salvatore Borsellino alla Festa del Fatto : “Non ci sono più magistrati che intenDONo sacrificarsi per la verità sulle stragi come Nino Di Matteo” : “Non ci sono più magistrati che intendono sacrificarsi per cercare la verità sulle stragi come Nino Di Matteo“. A un mese dal deposito delle motivazioni della sentenza sulla Trattativa e a due da quelle del Borsellino Quater è stato il fratello del giudice ammazzato in via d’Amelio a dare una fotografia dell’attuale situazione giudiziaria italiana: salvo alcune eccezioni, nessuna procura sembra essere attiva sulla ricerca ...

Matteo Salvini - più DONne che uomini nella raccolta firme a suo favore : 'Salvini dovrà spiegare alla figlia e alla compagna perché non rispetta le donne'. Il virgolettato appartiene all' allora ministra Maria Elena Boschi, non propriamente una cima quando si tratta di ...

“Mollali!”. ‘Schiaffo’ a Matteo Salvini. L’ex alleato di coalizione lo invita ad abbanDONare i 5 Stelle : Clima teso nel centrodestra. Ancora una volta, a mandare in fibrillazione Fi e Lega sono le indiscrezioni sul progetto di partito unico cui punterebbe Matteo Salvini dopo il 5 settembre, quando il tribunale del riesame di Genova si sarà pronunciato sul sequestro dei conti del Carroccio, dichiarando di fatto la ‘bancarotta’ del movimento fondato da Umberto Bossi. Rumors smentiti da Giancarlo Giorgetti (”non abbiamo tempo, né ...

DON MATTEO 10 - giovedì 30 agosto le ultime due puntate : anticipazioni : Don Matteo 10 va in onda giovedì 30 agosto alle 21.25 su Rai 1 e lo farà concludendo il lungo ciclo di repliche che ha permesso ai telespettatori di gustarsi nuovamente la decima stagione che, a oggi, è anche la penultima (ma si sta già lavorando alla dodicesima). La tredicesima serata in compagnia del prete detective è come detto la conclusione narrativa della decima serie: non resta che prendere atto del grande successo di pubblico che la ...

Un passo dal cielo - il ritorno di Terence Hill e DON MATTEO può aspettare : Era la primavera 2016 quando arrivava la notizia dell’abbandono da parte di Terence Hill, dopo 3 fortunate stagioni, della fiction Un passo dal cielo. Il suo personaggio Pietro Thiene aveva salutato il paesino di San Candido e l’Alto Adige lasciando il posto alla new entry Daniele Liotti, ma ora è tempo di tornare a casa. Come anticipa il settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 24 agosto, l’attore è pronto a tornare a ...

DON MATTEO 10 - le repliche : anticipazioni episodi 21 e 22 in onda il 23 agosto : Proseguono le avventure di Don Matteo, il prete detective interpretato da Terence Hill che anche con la decima stagione ha fatto il pieno di ascolti: giovedì 23 agosto alle 21.25 su Rai1 altri due episodi. LEGGI anche Andres Gil, da Don Matteo a Papa Francesco Don Matteo, puntate del 23 agosto: anticipazioni episodio 10×21 “L’ultimo ricordo” Nel primo episodio dal titolo L’ultimo ricordo, i carabinieri indagano su un ...

Ascolti tv - la replica di DON MATTEO 10 vince con 2.8 milioni di telespettatori : ‘Don Matteo 10‘ in replica su Rai1 si aggiudica la gara degli Ascolti nel prime time del 30 agosto con 2.824.000 spettatori (share 16.2%). Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film ‘Colpa delle stelle‘ ha avuto 1.626.000 (share 9.71%) e su Italia 1 ‘Battiti Live‘ è stato visto da 1.029.000 (share 6.45%). Sempre in prima serata, su Rai2 il telefilm ‘Rosewood’ è stato visto da 853.000 (share 5.1%); ...

Ascolti tv - la replica di DON MATTEO 10 vince con 2.8 milioni di telespettatori : ‘Don Matteo 10‘ in replica su Rai1 si aggiudica la gara degli Ascolti nel prime time del 30 agosto con 2.824.000 spettatori (share 16.2%). Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film ‘Colpa delle stelle‘ ha avuto 1.626.000 (share 9.71%) e su Italia 1 ‘Battiti Live‘ è stato visto da 1.029.000 (share 6.45%). Sempre in prima serata, su Rai2 il telefilm ‘Rosewood’ è stato visto da 853.000 (share 5.1%); ...

Ascolti TV | Giovedì 30 agosto 2018. DON MATTEO 16.2% - Colpa delle Stelle 9.7%. Flop Rai4 con The Americans (0.5%) : Colpa delle Stelle Nella serata di ieri – 30 agosto 2018 – su Rai1 la fiction in replica Don Matteo ha conquistato 2.824.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale 5 il film Colpa delle Stelle ha appassionato 1.626.000 spettatori con il 9.7%. Su Rai2 la serie Rosewood ha interessato 853.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 l’ultima puntata del Battiti Live ha intrattenuto 1.029.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 ...

Ascolti TV | Giovedì 30 agosto 2018. DON MATTEO 16.2% - Colpa delle Stelle 9.7% : Colpa delle Stelle Nella serata di ieri – 30 agosto 2018 – su Rai1 la fiction in replica Don Matteo ha conquistato 2.824.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale 5 il film Colpa delle Stelle ha appassionato 1.626.000 spettatori con il 9.7%. Su Rai2 la serie Rosewood ha interessato 853.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 l’ultima puntata del Battiti Live ha intrattenuto 1.029.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 ...

Ascolti tv ieri - DON MATTEO vs Colpa delle stelle | Dati Auditel 30 agosto 2018 : Ormai manca davvero poco al ritorno in tv degli amatissimi programmi che tutti conosciamo. Ecco quindi tutti i Dati Auditel inerenti ad una delle ultime sfide estive a base di repliche, serie e film. Chi ha vinto fra Don Matteo, amatissima fiction di Rai 1, il film Colpa delle stelle su Canale 5, Rosewood su Rai 2 e l’ultimo atto del Battiti Live su Italia 1? Vediamo cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 30 agosto 2018. Ascolti tv ieri, 30 ...

DON MATTEO 10 - giovedì 30 agosto le ultime due puntate : anticipazioni : Don Matteo 10 va in onda giovedì 30 agosto alle 21.25 su Rai 1 e lo farà concludendo il lungo ciclo di repliche che ha permesso ai telespettatori di gustarsi nuovamente la decima stagione che, a oggi, è anche la penultima (ma si sta già lavorando alla dodicesima). La tredicesima serata in compagnia del prete detective è come detto la conclusione narrativa della decima serie: non resta che prendere atto del grande successo di pubblico che la ...

DON MATTEO 10 Anticipazioni : questa sera - giovedì 30 agosto 2018 - il penultimo appuntamento : Due nuovi casi attendono Don Matteo, intanto per Cecchini si prepara uno scherzo non molto divertente...