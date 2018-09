Dolores O’Riordan | svelata la causa della morte | ‘Non fu suicidio’

tvzap.kataweb

: Il 6 settembre 1971 nasceva Dolores O'Riordan, l’inconfondibile voce dei The Cranberries che ha segnato gli anni No… - SkyArte : Il 6 settembre 1971 nasceva Dolores O'Riordan, l’inconfondibile voce dei The Cranberries che ha segnato gli anni No… - Solotoro76 : RT @URMZINE: In memory of Dolores O'Riordan (Limerick, 6 settembre 1971 – Londra, 15 gennaio 2018) - Emidio24005437 : RT @URMZINE: In memory of Dolores O'Riordan (Limerick, 6 settembre 1971 – Londra, 15 gennaio 2018) -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Intossicazione da alcolici con il conseguente annegamento nella vasca da bagno: questo hato nel gennaio scorso laa Londra diO’Riordan, cantanteband irlandese dei Cranberries. Lo si è appreso giovedì 6 settembre di fronte alla Westminster Court, come riporta l’Ansa, dove il coroner incaricato di condurre gli accertamenti di medicina legale sul caso ha presentato i risultatisua indagine. Si tratta dunque di unaaccidentale non di un suicidio come si era ipotizzato. LEGGI:O’Riordan, il ricordo del fidanzato: “Ho il cuore a pezzi” LadiO’Riordan La cantante, 46 anni, fu trovata senza vita il 18 gennaio nella stanza che occupava in un hotelcapitale britannica. La sua, dopo un’esistenza segnata dal grande successo dei Cranberries fin dai primi anni ’90, ma anche da ...