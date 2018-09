Dollaro debole nel pomeriggio

Wall Street apre in rialzo - resta debole il Dollaro dopo critiche Trump alla Fed : Partenza in rialzo per Wall Street. Nei primi minuti di contrattazioni prevalgono i segni positivi, con il Dow Jones che sale dello 0,24% a 25.823,32 punti, mentre l'indice S&P 500 avanza dello 0,28% ...

Forex : euro/Dollaro debole - fondamentale in prospettiva tema commerciale Usa-Cina e Turchia - analisti - : La scorsa settimana è stata contrassegnata da una certa volatilità per il cambio più scambiato al mondo che, dopo aver aggiornato nuovi minimi da tredici mesi a 1,13, è rimbalzato una figura più in ...

Perché Wall Street e Casa Bianca preferiscono un Dollaro debole : ... i dazi all'importazione rappresentano una mediazione: tra gli interessi di Wall Street, che chiede un dollaro forte e tassi di interesse interessanti per poter raccogliere capitali dal mondo intero, ...

Guerra commerciale - JP Morgan : Trump potrebbe puntare su debolezza Dollaro contro Cina : Gli analisti di JP Morgan ritengono che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe decidere di ricorrere al deprezzamento del dollaro per combattere la Guerra commerciale in corso contro la ...

Yen debole contro Dollaro ed euro dopo decisioni Banca del Giappone : Lo yen è in calo contro il dollaro ed è posizionato per il suo maggior calo giornaliero di circa tre settimane, dopo la riunione di politica monetaria della Banca del Giappone. La valuta nipponica si è indebolita anche contro altre divise, fra cui l'euro.

Yuan in calo : debolezza propria o colpa del Dollaro? : Una delle valute maggiormente sotto pressione negli ultimi tempi è stato lo Yuan. Dalla fine di giugno la valuta cinese ha ceduto oltre il 2% nei confronti del dollaro. Chiaramente questo ha allertato gli investitori, che temono possa ripetersi quanto accaduto nel 2015, quando Pechino decisa a sorpresa di procedere a una forte svalutazione della propria moneta, innescando un forte scossone sul mercato. Lo Yuan oggi e nel 2015Forse questa ...

Rand Sudafricano in ripresa grazie alla debolezza del Dollaro : I mercati si sono presi una pausa dai loro timori riguardo lo scoppio di una guerra commerciale sempre più forte, e questo ha aiutato le valute emergenti come il Rand Sudafricano. Quest'ultima infatti ha messo assieme una serie di sedute positive a dimostrazione come la domanda di divise emergenti sia in risalita.Le prospettive del Rand SudafricanoAnche oggi la coppia Usd-Zar aveva cominciato muovendosi in discesa fino a 13,3850, leggermente più ...