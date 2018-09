Disponibile Open Beta di Battlefield 5 | primi video gameplay

optimaitalia

: Disponibile Open Beta di #Battlefield5: primi video gameplay - OptiMagazine : Disponibile Open Beta di #Battlefield5: primi video gameplay - infoitscienza : Battlefield 5: Open Beta disponibile ora in accesso anticipato, dal 6 settembre per tutti - cini_ong : RT @Cesvot: @BandiONG @OPEN_ONG @FabioSavelli @CorriereBN @EliSoglio @AOIcooperazione @Concord_Italia @cini_ong @FOCSIV @GVCItalia @ActionA… -

(Di giovedì 6 settembre 2018) A partire da oggi, giovedì 6 settembre, èl’di5. La fase di test è aperta a tutti e si concluderà il prossimo martedì 11 settembre alle ore 16:00. Inoltre sono già stati svelati idellagrazie ai quali è stato possibile conoscere idettagli (in basso trovate anche unconfronto tra tutte le versioni).Con ladi5 è possibile provare la modalità Conquista sulle mappe Narvik e Rotterdam, le Operazioni sulla mappa Narvik in modalità Breakthrough e Airborne. Nel corso dei prossimi giorni invece potrebbero essere aggiunti anche nuovi contenuti mentre potrebbe essere anche prolungata la durata della prova.Intanto di recente DICE ha svelato idettagli legati alla modalità Battle Royale di5, denominata Firestorm. Tale modalità supporterà un massimo di 64 giocatori suddivisi in 16 squadre ...