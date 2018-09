Diretta X-Factor | Asia Argento presente alle Auditions ...

X Factor 2018/ Diretta : Elena Piacente fa commuovere la Maionchi (Audizioni prima puntata - 6 settembre) : X Factor 2018, ecco le anticipazioni della prima puntata del 6 settembre dedicata alle audizioni: Asia Argento assente dai Live, tutte le novità della 12esima edizione.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 22:04:00 GMT)

X Factor 2018 - le Audizioni | Diretta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA Diretta21.10 Pronti? X Factor 2018, anticipazioni prima puntata X Factor 12 parte oggi, 6 settembre 2018, con la prima delle (ben) sette puntate dedicate alla selezione dei 12 concorrenti che parteciperanno ai live. Come vuole la tradizione saranno 3 per ciascuna delle 4 categorie in gara - Under Donne, Under Uomini, Over 25 e Gruppi -, ma i tre selezionati da Asia Argento avranno un altro capitano/giudice, ...

Diretta X-Factor : al via il programma con le Auditions : Stasera su Sky Uno parte la dodicesima stagione di X-Factor, il talent show prodotto da Sky Italia e Freemantle Italia, che vede alla conduzione per l’ottavo anno di fila Alessandro Cattelan. Un’edizione che prometterà sorprese a non finire, a partire dalla giuria; sono stati confermati Mara Maionchi, Fedez e Manuel Agnelli, mentre ha deciso di dire addio la cantante Levante, impegnata tra musica e la stesura del suo nuovo romanzo. Come ben ...

X Factor 2018 - le Audizioni | Diretta prima puntata dalle 21.15 : X Factor 12 parte oggi, 6 settembre 2018, con la prima delle (ben) sette puntate dedicate alla selezione dei 12 concorrenti che parteciperanno ai live. Come vuole la tradizione saranno 3 per ciascuna delle 4 categorie in gara - Under Donne, Under Uomini, Over 25 e Gruppi -, ma i tre selezionati da Asia Argento avranno un altro capitano/giudice, che verrà comunicato nei prossimi giorni. La conduzione è affidata, come sempre, ad Alessandro ...

X Factor 12 : dove vedere la Diretta in tv - streaming e in chiaro : X Factor 12 dove vedere. Giovedì 6 settembre parte la nuova edizione del talent di Sky Uno. Anche quest’anno conduce Alessandro Cattelan, mentre la giuria ha alcune novità: tornano Mara Maionchi, Fedez e Manuel Agnelli, mentre nella parte in differita vedremo come quarto giudice Asia Argento, sostituita poi nei Live Show. Ecco di seguito dove vedere le puntate in diretta tv, streaming e la replica in chiaro. SCOPRI TUTTO SU ...

X FACTOR 2019/ Diretta conferenza stampa : “La musica è cambiata. Prima cover alle audizioni - ora inediti” : La conferenza stampa di X FACTOR 2019 alzerà il velo sulla prossima stagione a cominciare dal caso Asia Argento, il giudice sarà sostituito ai live? Ecco le novità(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 16:32:00 GMT)

X Factor 2018 : conferenza stampa di presentazione in Diretta : Alessandro Cattelan Decolla la dodicesima edizione di X Factor. Stamane dalla sede Sky di Milano seguiremo in diretta la conferenza stampa del talent show in onda da giovedì 6 settembre su Sky Uno con la conduzione di Alessandro Cattelan. Ci si aspetta, innanzitutto, una presa di posizione definitiva sul caso di Asia Argento, che rischia l’esclusione dalla giuria dopo lo scandalo sessuale che l’ha vista coinvolta. Tra i giudici, ...