Diretta Germania Francia | risultato live 0-0 | streaming video e tv | formazioni

Nations League - Germania-Francia in Diretta LIVE : le formazioni ufficiali : ... 17:47 6 set La Germania, uscita per la prima volta nella storia nella fase a gironi di un Mondiale, debutta a Monaco nella Nations League contro i neo-campioni del Mondo. Calcio d'inizio alle 20.

Nations League - Germania-Francia e Inghilterra-Spagna in Diretta su Canale 5 : Debutta oggi la Nations League. Si tratta di una nuova competizione che coinvolge tutte le 55 nazionali membri della Uefa e che si concluderà il 20 novembre prossimo. Mediaset ne detiene i diritti tv per l'Italia e ne trasmetterà in esclusiva le partite migliori. In occasione del primo turno, stasera la sfida tra Germania e Francia, sabato 8 Inghilterra-Spagna, entrambe su Canale 5.La cosiddetta Champions delle nazioni mette in palio, ...