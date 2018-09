Diplomati Magistrali | emendamento riapertura GaE | verrà cancellato | lo dicono Relatori

Scuola : maxi ricorso a favore dei Diplomati Magistrali e laureati SFP - comunicato MSA : Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa a cura di MSA (Multi Service Association) in merito ad un maxi ricorso a favore di tutti i diplomati magistrali e i laureati SFP esclusi dal concorso 2018. MSA: maxi ricorso a favore di tutti i diplomati magistrali e i laureati in Scienze della Formazione Primaria – PREADESIONE PROROGATA AL 15/09/18 MSA, in collaborazione con […] L'articolo Scuola: maxi ricorso a favore dei diplomati ...

Diplomati Magistrali - buone nuove ex GaE : lavoreranno nel 2018/19 : Il Miur, la scorsa settimana, ha diramato una nota ufficiale di chiarimento (la nota ministeriale n. 37856 del 28/2018) a proposito del conferimento di supplenze annuali agli insegnanti Diplomati magistrali appartenenti agli ordini scolastici di infanzia e primaria. Gli ex GaE Diplomati magistrali potranno lavoreranno nel corso di tutto l’anno scolastico 2018/19 La suddetta nota […] L'articolo Diplomati magistrali, buone nuove ex ...

Diplomati Magistrali - CUB : “assunti per essere licenziati” : News oggi 27/8 – Pubblichiamo un comunicato stampa del sindacato CUB Scuola Università Ricerca sulla vertenza dei Diplomati magistrali. Secondo il sindacato CUB Scuola, sarebbe necessario la riapertura delle GaE per i Diplomati magistrali Non si tratta però, purtroppo, di uno scherzo, dopo le promesse elettorali, infatti, siamo alla realtà: nessun decreto a salvaguardia dei […] L'articolo Diplomati magistrali, CUB: “assunti per ...

Ricorso Diplomati Magistrali : istruzioni per l’uso : Il Ricorso al TAR ha rappresentato per i docenti, in special modo per i diplomati magistrali, il rimedio estremo contro la lesione dei propri diritti. Si tratta di un modo che consente ai cittadini di opporsi a quegli atti ritenuti pregiudizievoli per la propria condizione, la cui impugnazione consente di esercitare opposizione ai provvedimenti stessi. […] L'articolo Ricorso diplomati magistrali: istruzioni per l’uso proviene da ...

Il caso anomalo dei Diplomati Magistrali : comunicato : comunicato studio legale Santonicola IL caso anomalo DEI diplomati magistrali, CON TITOLO ACCADEMICO CONSEGUITO ENTRO IL 2001/02 ED IN POSSESSO DI UN SERVIZIO DIDATTICO PRESSO LE SCUOLE PARITARIE. ESCLUSI DAL FUTURO CONCORSO “STRAORDINARIO” PREVISTO DAL GOVERNO GIALLO VERDE E PRONTI AD AVVIARE UNA MAXI AZIONE GIUDIZIARIA! di seguito il testo del comunicato . In data […] L'articolo Il caso anomalo dei diplomati magistrali: comunicato ...

Diplomati Magistrali - al via maxi ricorso MSA : comunicato stampa 26/8 : Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa MSA a proposito di un maxi ricorso per Diplomati Magistrali e per i laureati in Scienze della Formazione Primaria. Ecco il testo integrale del comunicato. MSA: maxi ricorso a favore di tutti i Diplomati Magistrali e i laureati in Scienze della Formazione Primaria MSA, in collaborazione con i legali […] L'articolo Diplomati Magistrali, al via maxi ricorso MSA: comunicato stampa 26/8 proviene da ...

Diplomati Magistrali : tutti i distinguo del popolo scolastico trentino : Pubblichiamo un comunicato stampa del sindacato trentino Desla a proposito dei Diplomati magistrali. Secondo i vertici Desla la decisione aberrante della VI sezione del Consiglio di Stato, pone le basi ad un parallelismo “che non sta ne in cielo ne in terra, ma a dire il vero nemmeno nelle acque oceaniche”. La saga dei Diplomati […] L'articolo Diplomati magistrali: tutti i distinguo del popolo scolastico trentino proviene da ...

Diplomati Magistrali : Usp Genova revoca depennamenti : I Diplomati magistrali di Genova che hanno avuto l’esecuzione delle sentenze di merito del Tar sono stati oggetto, nel giro di poco tempo, destinatari di due provvedimenti di segno opposto da parte della città ligure. Il portale Orizzonte Scuola aveva pubblicato la notizia del depennamento del 129 di loro. Il tutto a ridosso delle imminenti […] L'articolo Diplomati magistrali: Usp Genova revoca depennamenti proviene da Scuolainforma.

Diplomati Magistrali a pieno titolo rinunciano al ruolo : I Diplomati magistrali hanno dato vita a furiose polemiche nei vari gruppi Facebook sin dal giorno dopo la pronuncia del Consiglio di Stato in adunanza plenaria. La decisione di applicare i provvedimenti giurisdizionali dopo 120 giorni ha causato, d’altra parte, le rimostranze dei legittimi aspiranti al ruolo presenti a pieno titolo nelle Gae per il […] L'articolo Diplomati magistrali a pieno titolo rinunciano al ruolo proviene da ...

Diplomati Magistrali : licenziamento anche per le insegnanti invalide? : Il sindacato Anief affronta nuovamente il tema dei Diplomati Magistrali intervistando un'insegnante Dm L'articolo Diplomati Magistrali: licenziamento anche per le insegnanti invalide? proviene da Scuolainforma.

Scuola - Diplomati Magistrali : ‘Il decreto Dignità non risolve nulla - ecco perché’ : Il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, è intervenuto nella trasmissione radiofonica Gr1 Economia, su Rai Radio Uno, parlando del decreto Dignità ed, in particolare, della questione riguardante i Diplomati magistrali.‘Con le decisioni prese sui precari della Scuola con il decreto Dignità – ha spiegato il presidente del giovane sindacato – il problema dei maestri con diploma magistrale è tutt’altro che risolto. Perché ...

Il rebus Diplomati magistrali : Sul reclutamento dei diplomati magistrali respinti dalla plenaria si accendono i riflettori della stampa nazionale e dei portali scolastici specializzati. In un articolo pubblicato dal Corriere della Sera, a firma di Gian Antonio Stella, viene scritto che ci sarà posto per uno su 5, mentre per gli altri diplomati magistrali ci saranno solo supplenze brevi. […] L'articolo Il rebus diplomati magistrali proviene da Scuolainforma.

Diplomati Magistrali e laureati sfp : la road map fino al bando di concorso : I Diplomati magistrali e laureati in Scienze della Formazione Primaria, qualora in possesso del requisito di accesso dei 24 mesi di servizio nelle scuole statali, potranno partecipare al prossimo concorso straordinario. Con l’approvazione da parte del Parlamento del decreto dignità è partito ufficialmente l’iter che condurrà fino all’emanazione del bando di concorso straordinario. Al riguardo […] L'articolo Diplomati ...

Diplomati Magistrali - manifestiamo l’11/9 per i diritti dei precari : Anief esulta dopo l’approvazione definitiva in Senato dell’emendamento della ‘discordia’ sui Diplomati Magistrali presentato da LeU. Il sindacato di Marcello Pacifico non si limita solo a questo, ma invita tutti i precari della scuola a prendere parte, il prossimo 11 settembre, alla più grande manifestazione in difesa di un emendamento approvato per errore (e a […] L'articolo Diplomati Magistrali, manifestiamo ...