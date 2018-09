Diciotti | sono scomparsi 40 migranti appena sbarcati

«Dileguati 50 migranti della Diciotti» Una volta registrati sono sempre liberi : Il Viminale: «Così disperati che hanno preferito rinunciare a vitto e alloggio garantiti». La Caritas: «Non fuga ma allontanamento volontario, nessuno vuole restare in Italia». Salvini polemico: «Ma non li avevo sequestrati?». Il Viminale indaga, il Papa regala gelati

Il Viminale : «50 migranti della Diciotti si sono dileguati». La Caritas : «Non è fuga» : Il Viminale: «Così disperati che hanno preferito rinunciare a vitto e alloggio garantiti». La Caritas: «Non fuga ma allontanamento volontario, nessuno vuole restare in Italia». Salvini polemico: «Ma non li avevo sequestrati?». Il Viminale indaga, il Papa regala gelati

