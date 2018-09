Diciotti | Fico | Profughi dovevano scendere subito

Fico : "Migranti della Diciotti dovevano scendere il primo giorno" : Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, rivendica un ruolo importante nello sbarco dei migranti avvenuta lo scorso 25 agosto presso il molo di Levante del porto di Catania. Anzi, secondo l’esponente del Movimento 5 Stelle, si è perso fin troppo tempo prima di consentire alle persone a bordo dell’imbarcazione di poter toccare terra: "Non c'è dubbio e lo dico senza alcuna remora - dichiara Roberto Fico dal palco della Festa del ...

Migranti - Fico alla festa del Pd : “Dalla Diciotti dovevano scendere tutti il primo giorno”. E sulla Libia attacca la Francia : “Non c’è dubbio e lo dico senza alcuna remora che dalla Diciotti tutte le 179 persone con 29 minori non accompagnati dovevano scendere il primo giorno e non si doveva aspettare tutto questo tempo”. Parole pronunciate da Roberto Fico dal palco della festa Pd di Ravenna, che hanno strappato applausi dal pubblico. “E’ una questione – ha detto – su cui ho lavorato molto e infatti la mattina che io ...

Fico alla Festa Pd : “Cambiare Dublino ma non verso Orban. Diciotti? I migranti dovevano scendere dal primo giorno” : “Modificare il regolamento di Dublino ma non verso Viktor Orban“. E “non c’è dubbio che dalla nave Diciotti tutte le persone dovevano scendere dal primo giorno”. Roberto Fico dalla Festa del Pd di Ravenna ha parlato della sua posizione sulla questione immigrazione, tema a proposito del quale ha detto “non tollero che si parli con la pancia”. E come già emerso nei giorni scorsi non ha nascosto la sua ...