Di Maio mette in pausa il giustizialismo | «Sono affari loro»

Di Maio ammette l’incapacità del governo. La democrazia muore nel buio : indizi : Al direttore - E’ sempre più paradossale la posizione dei nostri due consoli (Di Maio e Salvini) nei confronti dell’Europa. Per un verso essi presentano una somma di realizzazioni programmatiche (flat tax, reddito di cittadinanza, revisione della Fornero, blocco dell’Iva) che – in assenza di tagli a

TONINELLI “AUTOSTRADE METTE SOLDI - PONTE MORANDI LO FACCIAMO NOI”/ Video - Di Maio : "Paghino ex-Ministri" : PONTE MORANDI, cade il "segreto" sulla convenzione con Autostrade per l'Italia: il Ministro TONINELLI "Aspi METTE i SOLDI, il viadotto lo costruiamo noi". Scontro Toti-Di Maio su concessioni(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 00:50:00 GMT)

Luigi Di Maio lo promette : Reddito di cittadinanza per tutti già nel 2019 : Di Maio pronto a violare le regole dell’Europa e promette il Reddito di cittadinanza per il 2019, anche in deficit sforando il tetto del 3% “Voglio realizzare subito le tre misure principali del contratto di governo: superamento della Fornero, Reddito di cittadinanza e flat tax”. E’ quanto assicura, in una intervista a il Fatto quotidiano, Luigi di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro. Per quanto riguarda i vincoli di ...

Di Maio promette : "supereremo il 3% del rapporto Deficit/Pil". Ma Tria da Pechino lo smentisce : Luigi Di Maio annuncia: "supereremo il 3% del rapporto Deficit/pil" e il ministro dell’Economia è costretto a smentirlo. Botta e risposta a distanza tra il vicepremier nonché ministro dello Sviluppo-Lavoro e il titolare del dicastero di Via XX Settembre Giovanni Tria. Il capo politico del M5s cerca di mettersi alle spalle il caso Diciotti, che vede indagato il ministro dell'Interno, e stamattina aveva dichiarato con grande enfasi che il ...

Luigi Di Maio ci mette la faccia : pronti a rompere il tabù del 3%. Dopo la Lega anche i 5 Stelle rilanciano la sfida a Bruxelles : Il tetto del 3%, caro a Bruxelles, sempre più nel mirino del governo gialloverde. Dopo la possibilità di uno sforamento, avanzata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio in quota Lega, Giancarlo Giorgetti, e le critiche nette dell'economista e senatore Alberto Bagnai, anche Luigi Di Maio ci mette la faccia e rompe il tabù. Il vicepremier lo dice chiaramente in un'intervista al Fatto quotidiano:"Non lo escludo, ...

Caso Diciotti - Luigi Di Maio : “Noi stiamo difendendo l’Italia. Salvini non deve dimettersi” : Per Luigi Di Maio, Matteo Salvini ha ragione e non deve dimettersi. In un'intervista concessa a La Stampa, il vicepremier del Movimento 5 Stelle ha dichiarato: "Il Caso Diciotti è stato un chiaro segnale al mondo per dire che l'Italia fa sul serio sulla redistribuzione dei migranti. E i giorni passati per risolvere il Caso sono serviti a trovare la soluzione migliore per chi era a bordo".Continua a leggere

Di Maio : "Il ponte non lo può ricostruire Autostrade - al massimo ci mette i soldi" : Cessata l'allerta gialla, riprese le operazioni di rimozioni delle macerie, ancora sei i feriti in ospedale

Di Maio : “Chiesi passo indietro ad Alfano indagato? Si doveva dimettere in quanto Alfano - ogni motivo era buono” : “C’è chi mi fa notare che avevo chiesto le dimissioni di Angelino Alfano perché indagato per abuso di ufficio, ma mica c’era bisogno di un’indagine per chiedere le dimissioni di Alfano? Andavano chieste comunque, si doveva dimettere in quanto tale, Alfano ne aveva fatte già abbastanza. Ora è un privato cittadino e non voglio infierire su di lui ma all’epoca ogni motivazione era buona per chiedere le dimissioni di ...

