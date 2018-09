Destro preciso all’incrocio | gol fantastico del… portiere del Cearà | la punizione è da

sportfair

: Era solo questione di tempo. Le braccia al cielo, E gli occhi pieni di lacrime Scaccia l’incubo e tutte le criti… - frapietrella : Era solo questione di tempo. Le braccia al cielo, E gli occhi pieni di lacrime Scaccia l’incubo e tutte le criti… - Mediagol : 25’ - Il macedone con un preciso destro a giro ha insaccato la palla alle spalle di Radunovic. Palermo-Cremonese 1-0 #PalCre - cicoconti : RT @alinacappa: Alina Cappa, all'anagrafe Alessandra: sono andata per farmi vedere il piede destro. Dovrò operarmi al sinistro. Tutto seco… -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Ildelha sbloccato il risultato nel match contro il Corinthians, segnando unaintorno al ventesimo minuto del primo tempo Sebbene la sua squadra stia lottando in fondo alla classifica, ilÉverson, del Ceará, è diventato il protagonista principale dell’ultima giornata del Brasileirao, segnando un bel gol su calcio dinella vittoria per 2-1 della sua squadra contro il Corinthians. Éverson ha segnato il primo gol della partita con un tiro potente che è scivolato nell’angolodi Walterdel Corinthians, scatenando la follia del tifo”Cearense”. La squadra del Nord-Est del Brasile è ancora nella zona retrocessione, ma ha vinto le ultime due partite e guarda ottimisticamente al futuro. (ADNKRONOS) Visualizza questo post su Instagram Everson, goalkeeper of ...