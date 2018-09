Dell' Orto | Ancma | | mercato delle e-bike in fortissima ascesa

Bimbo morto in piscina nel Nuorese - indagati i genitori e i gestori Dell 'impianto : L'avviso di garanzia nei confronti dei genitori della piccola vittima è un atto dovuto. Il bambino di 7 anni si trovava da solo al momento della tragedia, mentre la madre era al lavoro proprio nel ...

Bimbo morto in piscina : indagati i genitori e i gestori Della struttura : Sono quattro gli avvisi di garanzia della Procura di Nuoro per la morte di Richard Mulas: il bambino di 7 anni è annegato domenica scorsa in un residence a Orosei