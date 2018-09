Ddl approvato il decreto di legge Anticorruzione | Bonafede | “Daspo a vita per condanne

blogitalia.news

: Ddl Anticorruzione, approvato il disegno di legge che prevede il Daspo (interdizione perpetua) per i tangentisti e… - petergomezblog : Ddl Anticorruzione, approvato il disegno di legge che prevede il Daspo (interdizione perpetua) per i tangentisti e… - TgLa7 : Il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl #anticorruzione che contiene una serie di misure, come il #Daspo per… - Adnkronos : Approvato ddl anticorruzione -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Il Consiglio dei ministri hail disegno dimesso a punto dal ministro della Giustizia, Alfonso. Un provvedimento che contiene una serie di misure, già annunciate nei giorni scorsi, come l’impiego dell’agente sotto copertura e il Daspo per i corrotti (con alcune integrazioni) . Ma anche novità come lo stop al finanziamento anonimo per partiti e fondazioni. L’ASSENZA DI SALVINI Il provvedimento è sempre stato considerato una bandiera dei 5 Stelle, ribattezzato “spazza-corrotti” sul blog del Movimento. Oggetto nelle ultime ore di una serie di limature, anche per alcune perplessità della Lega. Al Consiglio dei ministri non ha preso parte il vicepremier Matteo Salvini, notizia che avvalora l’ipotesi di una presa di distanza del Carroccio. Proprio nel giorno in cui il tribunale del Riesame dà ragione alla procura di ...