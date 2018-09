Ddl anticorruzione | Di Maio | “Norme sulla trasparenza si applicano sia a partiti sia a

Ddl anticorruzione - Bonafede : “Riforma prescrizione entro fine anno. Mai detto che fosse in questo provvedimento” : Sulla prescrizione, rimane l’idea di una sua “interruzione al momento della condanna in primo grado”, e una riforma in tal senso dovrebbe essere presentata “entro la fine dell’anno”. Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Bonafede ha sottolineato che “nel contratto di governo c’è l’indicazione molto chiara sulla prescrizione, che è una riforma necessario ed ...

L'approvazione del Ddl anticorruzione e le indagini sulle diocesi di New York : E’ stato firmato l’accordo per l’Ilva tra Arcelor Mittal e i sindacati. E’ prevista l’assunzione di 10.700 lavoratori, con un piano di investimenti da 4,2 miliardi di euro. Il ministro Di Maio ha detto che “è stato raggiunto il miglior risultato nelle peggiori condizioni”. I segretari di Fiom e Cgil

Ddl anticorruzione - Conte : “Salvini assente? Si è giustificato. Nessuna distanza su questo provvedimento” : Matteo Salvini, dopo la notizia della conferma decisa dal Tribunale del riesame di Genova sul sequestro dei 49 milioni di euro della Lega, non ha partecipato al Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al disegno di legge anticorruzione. “Era giustificato, aveva degli impegni” ha spiegato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Distanze su questo provvedimento? Assolutamente no, mica è a favore dei ...

Il Cdm approva il Ddl-anticorruzione : arrivano il daspo a vita per i condannati oltre i due anni e l’agente sotto copertura : Il consiglio dei ministri ha approvato il ddl anticorruzione. oltre al daspo a vita per i corrotti e all'agente sotto copertura, il ddl prevede inoltre l'introduzione di un nuovo articolo del codice penale, il 323 ter, secondo il quale non sarà punibile chi permetterà agli inquirenti di venire a conoscenza di un reato contro la Pa e non è ancora indagato, a patto che non siano già passati sei mesi dalla commissione del reato.Continua a leggere

Ddl anticorruzione approvato in Cdm - Daspo a vita per reati sopra i due anni : Col ddl anticorruzione il governo punta «restituire al nostro Paese competitività. L'Italia ha risorse culturali, economiche e sociali: bisogna cercare di realizzare le condizioni perché queste ...

Il Cdm approva il Ddl anticorruzione «Daspo a vita per reati sopra i due anni» : «L’Italia ha risorse culturali, economiche e sociali: bisogna cercare di realizzare le condizioni perché queste potenzialità si sviluppino», ha detto Conte a Palazzo Chigi

Ddl anticorruzione - Conte “ok in CdM”/ Di Maio : “Spazza Corrotti e daspo a vita per reati sopra 2 anni” : Di Maio, ecco lo Spazza Corrotti: “non vedranno più lo Stato". Ultime notizie Governo, Matteo Salvini replica al collega vice premier: "No a processi sommari"(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 20:00:00 GMT)

Il Cdm approva il Ddl anticorruzione. Ma pesa l'assenza di Salvini : Il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl anticorruzione. Il provvedimento, messo a punto dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, prevede tra le varie misure il Daspo per i corrotti e l'impiego dell'agente sotto copertura ed è stato chiamato "spazza-corrotti". Il ddl ha suscitato perplessità da parte della Lega e del premier Conte. Al Consiglio dei ministri non ha partecipato il vicepremier Matteo Salvini, quasi a rimarcare la ...

Ddl anticorruzione - approvato il disegno di legge che prevede il Daspo per i tangentisti e l’agente sotto copertura : Il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl Anticorruzione che contiene una serie di misure, come il Daspo per i corrotti e l’impiego dell’agente sotto copertura. L'articolo Ddl Anticorruzione, approvato il disegno di legge che prevede il Daspo per i tangentisti e l’agente sotto copertura proviene da Il Fatto Quotidiano.

