Ddl anticorruzione | Conte | “Salvini assente? Si è giustificato Nessuna distanza su

Il Cdm approva il Ddl-anticorruzione : arrivano il daspo a vita per i condannati oltre i due anni e l’agente sotto copertura : Il consiglio dei ministri ha approvato il ddl anticorruzione. oltre al daspo a vita per i corrotti e all'agente sotto copertura, il ddl prevede inoltre l'introduzione di un nuovo articolo del codice penale, il 323 ter, secondo il quale non sarà punibile chi permetterà agli inquirenti di venire a conoscenza di un reato contro la Pa e non è ancora indagato, a patto che non siano già passati sei mesi dalla commissione del reato.Continua a leggere

Anticorruzione - Conte : 'Il Ddl é solido' : ANSA, - ROMA, 6 SET - Sono "destituite di ogni fondamento" le notizie di uno scontro tra il premier Giuseppe Conte e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sulla sul disegno di legge ...

