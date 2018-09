Ddl Anticorruzione | approvato il disegno di legge che prevede il Daspo per i tangentisti

Cdm approva Ddl anticorruzione : ANSA, - ROMA, 6 SET - Il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl anticorruzione che contiene una serie di misure, come il Daspo per i corrotti e l'impiego dell'agente sotto copertura.

Ddl Anticorruzione in Consiglio dei ministri : ecco le misure discusse : È stato convocato per le ore 16 di oggi, 6 settembre, il Consiglio dei ministri che prenderà in esame all’ordine del giorno il ddl anticorruzione, lanciato con l’hastag #Spazzacorrotti dai cinquestelle. Approderà quindi oggi in Consiglio dei ministri e il vicepremier Luigi Di Maio vuole “portarlo a casa entro il prossimo mese e mezzo”, prima della sessione di bilancio. “Se contrastiamo la corruzione, abbiamo più risorse, ...

Dal pentito delle mazzette all'agente sotto copertura : cosa ci sarà nel Ddl anticorruzione : La bozza sarà votata giovedì in consiglio dei ministri. Tra daspo ai corrotti, agenti infiltrati e sconti di pena per chi...

Ddl Anticorruzione - nasce anche il pentito (ma deve parlare prima che sia indagato). Salvini : “Ma no a processi sommari” : Daspo a vita per i corrotti, agenti sotto copertura, ma anche i pentiti di corruzione. E’ l’elemento nuovo contenuto nel disegno di legge del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che, dopo un confronto nel vertice di maggioranza di oggi, andrà in consiglio dei ministri giovedì o venerdì per l’approvazione da parte del governo. Nel testo arrivato a Palazzo Chigi si prevede dunque la nascita di un nuovo articolo del codice ...

Luigi Di Maio annuncia il Ddl Anticorruzione : “Introdurremo l’agente provocatore e il daspo a vita per i corrotti” : Luigi Di Maio annuncia che a breve il ddl anticorruzione passerà al vaglio del parlamento. Tra i provvedimenti proposti figurano l'introduzione del daspo a vita per i corrotti e dell'agente provocatore nelle indagini sulla pubblica amministrazione. "Tutti devono sapere che ci si può fidare nel nostro Paese, che si può investire senza il timore di essere danneggiati da chi usa la corsia preferenziale della corruzione", ha dichiarato il ...

Daspo per i corrotti e agente sotto copertura : il governo annuncia le novità del Ddl anticorruzione : Le misure dell'esecutivo. Pronto il Ddl anticorruzione, che a breve andrà all'esame delle camere. "Conterra' norme aspettate per anni e non fatte perche' la politica aveva paura di farle", ha annunciato il vicepremier Luigi Di Maio commentando quello che e' uno dei provvedimenti-bandiera del movimento cinque stelle. "Dentro - ha sottolineato Di Maio - ci ...