David Beckham fonda una squadra a Miami e la chiama… Inter

Victoria Beckham : ""Sono 20 anni che la gente inventa bugie sul matrimonio con David" : Rinomata, bella, sexy ed è persino un'imprenditrice, Victoria Beckham ha fatto molta strada dai tempi delle Spice Girls e da quando cha calcato i palcoscenici di tutto il mondo sulle note di Wannabe. ...

“Dov’è finito David?”. Crisi in casa Beckham - l’indizio che spaventa i fan : In mezzo a tante coppie che hanno deciso di dirsi addio e separarsi nel corso dell’estate, ce n’è una che più e più volte era stata data per “spacciata” dai giornali e che invece vive ancora sotto lo stesso tetto, nonostante si continui a leggere un po’ ovunque di “Crisi” che potrebbe portare a breve a una rottura. Loro, David Beckham e la consorte Victoria, sembrano però ormai aver fatto il callo ...

David Beckham e Victoria : «Ma quale crisi - siamo una squadra sempre più forte» : Proprio insieme alla famiglia, Victoria Beckham , ormai attiva nel mondo della moda da un decennio, ha posato per l'edizione britannica di Vogue , rilasciando anche un'intervista al mensile. 'La ...

Victoria Beckham scaccia la crisi : «Io e David - insieme più forti» : Family first. Victoria Beckham affronta per la prima volta i fastidiosi rumors degli ultimi mesi riguardo una presunta crisi con il marito David e ribadisce l’importanza che ha per lei l’unità del nucleo familiare. «insieme siamo più forti», afferma in una lunga intervista a British Vogue. «Siamo sposati da quasi vent’anni e da sempre c’è chi si diverte a inventare assurdità sulla nostra relazione. Noi ci siamo abituati, però certe voci fanno ...

Victoria e David Beckham hanno finalmente risposto ai rumors sulla loro separazione : Dopo 19 anni di matrimonio - e altrettanti trascorsi a smentire rumors su una possibile crisi di coppia - David e Victoria Beckham hanno parlato a Vogue della loro solida e duratura unione, mettendo fine alle voci di una separazione in corso, che si erano fatte sempre più insistenti nell'ultimo periodo."Da 20 anni le persone inventano storie sulla nostra relazione, quindi David e io siamo abbastanza abituati a ignorare le assurdità ...

David Beckham e il compleanno del figlio Romeo : «Il mio ometto» : Era il 27 agosto 2002 quando David Beckham regalò ai tifosi del Manchester United la qualificazione ai gironi di Champion League con uno spettacolare gol su calcio di punzione. Una rete fantastica, dedicata alla moglie Victoria in dolce attesa: pochi giorni dopo, infatti, sarebbe nato Romeo, secondogenito della coppia. Oggi Becks è ormai un ex calciatore e quel bambino, nato nel periodo professionalmente più luccicante per il papà, è un «ometto» ...

David Beckham - il ritorno sul red carpet con Victoria : David Beckham ha smesso di giocare cinque anni fa, nel maggio del 2013. Eppure ieri sera al Grimaldi Forum di Montecarlo, in occasione del gala per il sorteggio dei gironi di Champions League, è stato di gran lunga il personaggio più fotografato. Merito del suo fascino, naturalmente, ma anche dell’insolita presenza al suo fianco della moglie Victoria. I due, sposati da 19 anni, trascorrono gran parte della vita insieme ma non si facevano ...

Tutte le acconciature di David Beckham : David Beckham è il più grande calciatore di tutti i tempi? È una domanda difficile a cui rispondere, soprattutto quando si è totalmente impreparati sull’argomento. Io ne so poco di calcio, ma ho dei ragionevoli indizi per affermare che sia stato un vero campione a partire dalla fama conquistata sul campo. Cristiano Ronaldo è quasi sicuramente migliore ma chi è il più affascinante? Facile: David Beckham, il classico bell’uomo. Un primato che non ...

David Beckham : «Ecco il mio primo amore» : Fullscreen01/02 - Tudor Black Bay Gmt, bracciale rivettato in acciaio 02/02 1532366296_3 - Tudor Black Bay Gmt, cinturino in cuoio marron “Terra di Siena” Un incontro inaspettato per le vie di Londra. Il colpo di fulmine. Non è l’avvio dell’ultima brit comedy di Guy Ritchie con l’amico David Beckham in un ruolo di sfondo. Qui Becks gioca da protagonista assoluto come faceva in campo, nella campagna di Tudor Born to Dare, “nato per osare”. E ...

Un calciatore modello - più che un modello : premiato David Beckham : Contro le avversità con club e nazionale Beckham dopo il gol contro la Grecia nel 2001 Getty Images Espulso per una brutta entrata su Diego Simeone in Coppa del Mondo FIFA 1998, Beckham è stato ...

David Beckham - una nuova carriera tra pentole e fornelli : sarà chef in un canale tv dedicato alla cucina! : L'ex calciatore sarebbe stato contattato dal canale Food Network che gli ha offerto uno show tutto suo Dal campo di calcio alla moda passando per la cucina. David Beckham non smette mai di stupire e pare si stia apprestando ad intraprendere una nuova carriera… tra i fornelli. L’ex campione della nazionale inglese potrebbe a breve avere una trasmissione tutta sua su Food Network, celebre canale televisivo che si occupa di cibo e ...

David Beckham dal campo di calcio ai fornelli : Dal campo di calcio alla moda passando per la cucina. David Beckham non smette mai di stupire e pare si stia apprestando ad intraprendere una nuova carriera tra i fornelli. L’ex campione potrebbe a breve avere una trasmissione tutta sua su “Food Network”, celebre canale televisivo che si occupa di cibo e cucina. Secondo il “Daily Star Sunday” Beckham avrebbe impressionato positivamente i boss della TV come ospite su The F Word di Gordon ...

David Beckham - una nuova carriera tra pentole e fornelli : sarà chef in un canale tv dedicato alla cucina : ... ricette e consigli per un'alimentazione sana: "David è un vero affare e ha una vasta conoscenza della nutrizione per il fitness e lo sport", avrebbero detto da Food Network: "Ha studiato cucina ...

David Beckham ci dà un taglio «fresco» per l’estate : Pronto per le vacanze, o meglio di ritorno dalle vacanze in Montenegro con la famiglia, il bel David Beckham ha postato una foto in cui mostra di avere un nuovo taglio di capelli, un look che il footballer aveva già sfoggiato 20 anni fa. Il recente colpo di forbici ha fatto cambiare faccia al quarantatreenne, maestro delle trasforamzioni impercettibili, che selfie dopo selfie negli ultimi anni ha mostrato una rasatura o una inclinatura del ...